Vetro del forno brillante come uno specchio grazie solo a due prodotti della casa che non sono bicarbonato di sodio o aceto. Il vetro del forno sporco e pieno di grasso non lo vuole nessuno. Molto spesso però quando lo puliamo si ha sempre paura di graffiarlo. Quindi si usano magari dei prodotti poco efficaci, si gratta piano e lo sporco rimane lì. Allora tutto il nostro lavoro è stato invano. Ma oggi si può avere il vetro del forno brillante come uno specchio grazie solo a due prodotti della casa. Un rimedio quindi facile, veloce e che non costa nulla.

Il forno di casa

Il forno in casa ovviamente va pulito per bene all’interno. Andrebbe pulito almeno una volta al mese, anche se dipende da quanto uno lo usa. Certo è che se lo usiamo tutti i giorni, una volta al mese non basta di sicuro. È importante pulire il forno perché il suo interno si riempie di sporcizia che poi uno mangia. Per pulire il suo interno si possono usare dei prodotti creati ad hoc, per pulire il vetro invece si può usare un mix fai da te di soli due prodotti.

Come pulire il vetro senza rovinarlo

Dunque, il procedimento per pulire il vetro del forno di casa è veramente semplice. Quello che occorre è del sale fino e il sapone per i piatti. Infatti ora basta spargere due cucchiaini di sale fino sul vetro, su una spugna (non abrasiva) aggiungere del sapone per piatti e ora pulire bene il forno delicatamente rimuovendo bene il grasso e lo sporco residuo.

Si consiglia di non usare la parte della spugna solitamente verde, quindi abrasiva, perché potrebbe rigare il vetro. Andiamo sul sicuro usando la parte spugnosa. Continuiamo a pulire e strofinare fino a quando il vetro non è brillante come uno specchio. Alla fine sciacquiamo bene tutto e il gioco è fatto: il nostro forno sarà come nuovo.

Approfondimento

