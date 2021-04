Ci sono dei cibi che consumiamo quotidianamente che contengono sostanze velenose e che solo dei trattamenti specifici possono renderle innocue. Come abbiamo già visto in questo articolo in cui abbiamo svelato dei segreti inquietanti del pane non dobbiamo preoccuparci perché il cibo che troviamo in commercio è sicuro e controllato ma ciò non toglie che si debba far molta attenzione.

Oggi parleremo del fanno che questo ortaggio in vendita nei supermercati è velenoso per l’uomo.

Un tubero molto popolare

Esiste un tubero di forma allungata ricca di carboidrati e di proteine, molto nutriente e gustoso che può essere utilizzato per realizzare molte ricette. Si tratta del terzo cibo più diffuso sulla terra che sfama quotidianamente tre miliardi di persone.

No, non stiamo parlando della patata, ma di un suo lontano parente che prende il nome di manioca, anche conosciuto come mandioca, cassava o yuca.

Questo cibo è molto popolare in Africa e in Sud America ma è conosciuto e apprezzato anche da noi. Da esso si estrae un amido molto apprezzato in pasticceria con cui si possono realizzare dolci senza glutine.

Molti consumatori attenti avranno notato che la radice di manioca si trova anche nei negozi della grande distribuzione, ma pochi conoscono il segreto che questo tubero nasconde.

In pochi lo sanno ma questo ortaggio in vendita nei supermercati è velenoso per l’uomo

La radice di manioca cruda, infatti, contiene acido cianidrico, una sostanza velenosa per l’uomo. È molto importante sapere che per questo motivo la manioca può per questo essere solo consumata dopo un trattamento specifico che la rende innocua per la salute.

Se vogliamo cucinare questo tubero dovremo cuocere in abbondante acqua bollente la radice a lungo, anche per ore. Poi dobbiamo ricordarci di gettare via l’acqua di cottura perché ricca di sostanze velenose.

Una volta che la manioca è cotta è totalmente sicura e può essere usata per le nostre ricette. Possiamo per esempio tagliarla a cubetti e poi saltarla in padella e friggerla per poi servirla da contorno ai nostri piatti di carne. Non potremo fare a meno di innamorarci di questo tubero.