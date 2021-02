Per le cause più disparate possiamo soffrire di mal di schiena. Questo dolore può avere cause organiche oppure no e può essere molto fastidioso e invalidante. Se abbiamo provato tutte le soluzioni ma non siamo giunti ad alcun beneficio possiamo provare questo metodo.

Oggi vedremo quale può essere un efficace rimedio al mal di schiena che va bene per tutti.

I cerotti riscaldanti

Il mal di schiena è uno dei problemi di salute più diffusi. Altrettanto diffusi sono i rimedi che dovrebbero risolverlo, ma non tutti sono efficaci allo stesso modo. Prima di trattare qualsiasi problema di salute è necessaria un’accurata diagnosi effettuata da uno specialista.

Un efficace metodo è l’utilizzo dei cerotti antinfiammatori termoriscaldanti. Grazie all’azione riscaldante svolgono una naturale azione antinfiammatoria che può alleviare il dolore muscolare.

Alcuni di questi cerotti possono contenere un farmaco antinfiammmatorio che viene rilasciato in maniera graduale mentre vengono indossati. Spesso si tratta di Ibuprofene, ma possono contenere vari tipi di farmaci, antidolorifici o antinfiammatori. Altri agiscono solo grazie al calore e vanno bene anche per chi non può assumere determinati farmaci.

I cerotti termici possono essere applicati nel seguente modo: bisogna lavare e asciugare bene la parte da trattare. Poi dobbiamo rimuovere la pellicola protettiva del cerotto e stenderlo sulla pelle. Possiamo lasciarlo agire nei termini indicati sulla confezione. Il cerotto si adatterà alla conformazione nel nostro corpo e raggiungerà una piacevole temperatura di 40°C che agirà un effetto decontratturante e antidolorifico per almeno otto ore.

Possiamo utilizzare questo rimedio nel caso di tensioni muscolari e contratture, stiramenti e distorsioni.

Per effettuare un massaggio decontratturante possiamo anche utilizzare l’oleolito di rosa canina.

Abbiamo visto un rimedio efficace e poco conosciuto per combattere il mal di schiena. Questo metodo è sicuro e può essere applicato senza rischi da chiunque abbia mal di schiena, a patto di seguire le precise indicazioni presenti sulla confezione, si tratta sempre di presidi medico-chirurgici.