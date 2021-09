Non solo Peppa Pig, su Netflix tre cartoni educativi e bellissimi per bambini dai 2 ai 5 anni

Ancora pochi giorni di vacanza prima dell’inizio della scuola. I bambini sono spesso a casa e chiedono di vedere la TV. Sappiamo che non è una delle abitudini più sane, ma a volte i genitori non hanno via d’uscita. E poi, se scelti in modo intelligente e per un tempo limitato, dai cartoni si può imparare moltissimo. Ecco allora tre cartoni educativi per bambini dai 2 ai 5 anni che oltre a intrattenerli stimoleranno il loro linguaggio e la loro intelligenza.

Abbiamo selezionato per i genitori questi tre cartoni animati, perché non solo insegnano qualcosa, ma sono anche molto calmi e rilassanti. Questo fattore è molto importante, perché spesso i bambini sono sovraeccitati dalla televisione. I cartoni animati di oggi sono molto movimentati, con musiche e colori troppo vivaci. E spesso quando finiscono ci lasciano dei piccoli gremlins allo sbaraglio!

Un bimbo speciale con amici fantastici

Pablo è un bambino di 6 anni con autismo. Non parla nella vita reale, ma vive in un mondo pieno di fantasia. I suoi amici immaginari, frutto della sua creatività con i pastelli, lo aiutano a interpretare la realtà e ad adattarsi alle nuove situazioni. I suoi disegni sono fantastici e i personaggi e le storie di ogni episodio sono alla portata anche dei bimbi più piccoli. Si impara che non tutti viviamo le emozioni allo stesso modo e che alcuni bambini hanno bisogno di maggiori sicurezze. Alla fine, però, ci si diverte sempre, anche se non si è tutti uguali.

Cleo & Cuquin, due fratellini pieni di risorse

Cleo è la sorella maggiore di circa 6 anni, Cuquin il fratellino di 2 anni. Avere un fratello minore è divertente, ma spesso anche difficile da gestire! Cleo e Cuquin provano ogni giorno nuovi mestieri e nuove esperienze per aiutare amici e altri fratelli a risolvere i loro problemi. Il loro mondo è un succedersi di avventure fantastiche, grazie alle quali si impara sempre qualcosa. Dal rispetto dell’ambiente al rispetto degli altri, dall’importanza della condivisione all’amicizia.

Puffin Rock, un mondo idillico dove la natura parla da sé

Le pulcinelle di mare sono le protagoniste di questo meraviglioso cartone, che assomiglia molto ad un documentario. In un’isola deserta del Nord, vivono questi volatili marini buffi e interessantissimi. Insieme a loro, popolano l’isola tantissime altre specie di animali. Ogni episodio, che dura intorno agli 8 minuti, è un momento di apprendimento e di crescita. Una voce calma e chiara spiega i fenomeni naturali, il comportamento degli animali e la vita sottomarina. I bambini imparano a conoscere gli animali e la natura senza accorgersene.

Quindi, non solo Peppa Pig, su Netflix tre cartoni educativi e bellissimi per bambini dai 2 ai 5 anni che delizieranno anche i più grandi. Si consiglia anche la visione in inglese. Infatti, essendo lenti e poco concitati permettono di carpire meglio i suoni e le parole.

