Il periodo che va dalla fine di agosto alla prima metà di settembre è il migliore per gustare un frutto fantastico: il fico. In Italia possiamo trovarne moltissime varietà, come quello del Cilento, il frutto ideale per digerire e proteggere vista e pelle. Oggi scopriremo che questi frutti si possono prestare anche a ricette sfiziosissime e facili da preparare. E bastano 30 minuti e questi 4 ingredienti per dare ai fichi un gusto irresistibile. Andiamo a scoprire quali sono e come preparare un primo piatto davvero straordinario.

Bastano 30 minuti e questi 4 ingredienti per dare ai fichi un gusto irresistibile

La ricetta di oggi di ProiezionidiBorsa è il risotto ai fichi e burrata. Per 4 persone ci serviranno:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

10-12 fichi neri maturi;

350 grammi di riso;

un etto di burrata;

30 grammi di cipolla bianca;

800 ml di brodo vegetale;

olio d’oliva e sale per condire;

parmigiano (opzionale).

La preparazione

Per completare il piatto ci serviranno soltanto 30 minuti. 15 per la preparazione e 15 per la cottura del riso. Iniziamo con la pulizia dei fichi. Togliamo la buccia con un coltello, dividiamoli a metà e mettiamoli in una ciotola di vetro. Qui li schiacceremo fino a ottenere una specie di crema. Se vogliamo evitare che rimangano pezzi più grandi possiamo aiutarci anche con un frullatore.

Prepariamo anche la burrata. Togliamola dal frigo e rimuoviamo la pellicola esterna. Per il nostro risotto ci servirà solo la stracciatella interna. È il momento di dedicarsi al riso. In una padella antiaderente mettiamo a soffriggere la cipolla con l’olio d’oliva. Non appena inizia a dorarsi aggiungiamo il riso e facciamolo tostare per qualche minuto. Sfumiamo con mezzo bicchiere di acqua fredda e regoliamo di sale.

A questo punto possiamo procedere con la cottura vera e propria. Mettiamo il riso nella pentola e aggiungiamo via via il brodo vegetale. Attenzione però. Ogni cucchiaio di brodo va aggiunto soltanto quando è stato assorbito il precedente. Altrimenti rischiamo l’effetto minestra.

Mescoliamo spesso e quando mancano pochi minuti alla fine della cottura aggiungiamo i fichi. Spegniamo il fornello e procediamo alla mantecatura con la burrata fredda. Non ci resta che regolare ancora con il sale e far riposare il riso coperto per un minuto. Siamo pronti per andare in tavola. Per decorare il piatto possiamo anche aggiungere qualche spicchio di fico avanzato.

Approfondimento

Facciamo il pieno di benessere e antiossidanti con questo gustoso e particolarissimo cous cous