Pasqua è già passata e le uova che abbiamo ricevuto sono ancora lì. Forse abbiamo ricevuto delle uova di un cioccolato non sopraffino oppure di una varietà che non ci piace. Cosa possiamo fare per evitare sprechi?

Oggi consigliamo una ricetta semplice e facilissima che ci permette di preparare un dolce pronto in 5 minuti con i resti delle uova di Pasqua.

Una ricetta classica e semplicissima

La ricetta di cui parliamo oggi è semplicissima e veloce. Si tratta di biscotti che non devono essere cotti, senza farina, senza glutine e senza zucchero aggiunto.

Le rose del deserto di cioccolato si realizzano a partire da fiocchi di mais, cioccolato fuso, due semplici ingredienti per un dolce facile ed economico.

Per preparare le nostre rose dobbiamo fondere a bagnomaria il cioccolato. Possiamo tranquillamente mischiare cioccolati diversi bianco, al latte e fondente. Quando il cioccolato sarà fuso in maniera uniforme e senza grumi possiamo inserire nel pentolino i fiocchi di mais facendo attenzione a non romperli.

Ora lasciamo raffreddare per massimo cinque minuti e poi servendoci con un cucchiaio possiamo procedere alla creazione dei biscotti.

Prendiamo una teglia su cui avremo steso la carta da forno e iniziamo a porre i biscotti che andremo a creare con il cucchiaio. Possiamo dare una forma di 4-5 cm e poi mettere il tutto in frigo per un paio d’ore.

Un dolce pronto in 5 minuti con i resti delle uova di Pasqua

Se siamo amanti delle spezie e dei gusti particolari possiamo aggiungere la cioccolato fuso della cannella, dello zucchero o altre spezie in polvere. Se vogliamo possiamo anche utilizzare cioccolati diversi e realizzare alcune rose fondenti ed altre al cioccolato al latte.

Una volta che le nostre rose saranno indurite sono pronte per essere mangiate. Possiamo servirle su un piatto da portata.

Per avere ottimi risultati in cucina non è necessario essere grandi chef, spesso è sufficiente usare la fantasia e seguire i consigli giusti. Con due ingredienti questa volta abbiamo realizzato dei deliziosi biscotti, economici, anti-spreco e senza glutine.

