Sia che lo si trascorra in due o in molti, il pranzo di Pasqua è un evento tradizionalmente importante per le famiglie italiane. Nonostante il celebre detto “A Natale con i tuoi, a Pasqua con chi vuoi” molte persone trascorrono questa festività in famiglia.

Il pranzo solitamente è abbondante e prevede alcuni alimenti come la colomba, la torta pasqualina e le uova. Oggi parliamo di come possiamo abbellire la tavola, preparando una tavola di Pasqua con sorpresa per gli ospiti grazie a questa semplice idea geniale.

Un segnaposto pasquale che farà impazzire tutti

Se vogliamo stupire a Pasqua quelli a cui vogliamo bene possiamo usare questo trucco. Se vogliamo pensare ad una sorpresa per tutti i convitati invece dobbiamo seguire questa guida, in poche semplici mosse possiamo realizzare una decorazione segnaposto incredibile, una mini flowerbox.

Il necessario per realizzare la nostra sorpresa sono tante scatole quante box vogliamo realizzare, della spugna artificiale, dei fiori recisi e dei nastri.

Possiamo inserire la spugna dentro alla scatola, bagnarla e inserire i nostri fiori. Possiamo comprare fiori in negozio variando molto le varietà: tulipani, rose, gerbere. Più saranno vari e colorati più la flowerbox sarà bella e riuscita.

Una volta che abbiamo effettuato la nostra composizione possiamo richiudere la scatola e sigillarla con un fiocco.

Tavola di Pasqua con sorpresa per gli ospiti grazie a questa semplice idea geniale

Ora che la nostra flowerbox è realizzata non ci resta che posizionarla accanto al posto degli invitati come segnaposto. Alla fine del pasto potranno portare a casa questo semplice regalo, che durerà molti giorni.

Seguendo questi semplici consigli possiamo stupire i nostri ospiti con una cascata di colore e profumo. Decoreremo la tavola, stupiremo gli ospiti e faremo un regalo in una mossa sola… Possiamo solo immaginare la reazione dei fortunati che riceveranno questa flowerbox profumata per Pasqua!