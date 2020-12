A Natale si cerca sempre di stupire gli ospiti con piatti prelibati e raffinati. Sulle tavole italiane si cerca di rispettare la tradizione non disdegnando qualche esperimento innovativo. La infinita diatriba tra chi è fautore del panettone e chi del pandoro continua ogni anno. In rete si trovano sterminate idee per realizzare dolci di natale tradizionali, dietetici, senza glutine ed etnici. Ma quale può essere una alternativa del tutto inaspettata per concludere in maniera dolce un pasto nelle festività natalizie?

Qui di seguito elencheremo i passi per un dolce esotico realizzabile con ingredienti semplici ed economici semplicissimi da reperire.

La pipoca, un dolce esotico semplicissimo da gustare guardando i film natalizi assieme a tutta la famiglia

In Brasile il mais o granoturco è un ingrediente diffusissimo ed è consumato in tutte le sue varianti. Moltissimi piatti sono a base di mais e di farina di mais. Una delle varianti più comuni è la pipoca dolce, piatto immancabile nei pomeriggi brasiliani. Pipoca è il nome portoghese per indicare i pop corn.

Per realizzare questa variante dei pop corn è sufficiente avere a propria disposizione: mais per pop corn, zucchero o caramello, latte condensato in lattina. Il latte condensato è un ingrediente poco usato in Italia ma dalle molteplici potenzialità culinarie.

Come realizzare il mais dolce

Basterà riempire una pentola di olio (preferibilmente di semi di mais) e porre la quantità desiderata di mais. Lasciare scaldare a fuoco lento e aspettare che il mais inizi a scoppiettare.

Una volta che il mais è esploso e i nostri pop corn saranno pronti lasciare raffreddare per dieci minuti.

Quando i pop corn saranno raffreddati possiamo iniziare a unirli al caramello.

Potremo quindi creare delle porzioni in una ciotola servendo il tutto con del latte condensato.

Perché non provare a stupire gli ospiti del cenone con questo dessert semplicissimo ed originale? In pochi minuti avremo realizzato un dolce esotico semplicissimo da gustare guardando i film natalizi assieme a tutta la famiglia.