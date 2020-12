Sarà capitato a tutti di ricordare eventi di quando si era piccoli. Magari una gita al parco, un giro in giostra, un particolare di un gioco da neonati. Ma sono ricordi reali o ricreati dai racconti di altri? Da che età si iniziano a formare i ricordi?

Ma i bambini a che età cominciano a crearsi dei ricordi?

Quando si è in fasce non si è ancora in grado di ricordare gli eventi che ci sono accaduti. L’età media in cui si riesce a ricordare qualcosa è circa 3 anni. Le prime cadute, i primi giochi. Ma prima di questa età è fisiologicamente impossibile, perché il cervello non ha sviluppato la capacità di conservare ricordi.

Questo fenomeno viene definito amnesia infantile. Diversi studi hanno cercato di capire quanto questa incapacità sia dovuta a fattori soggettivi e quanto a fattori biologici. Si è stabilito che questo è un fenomeno molto malleabile. E che l’evoluzione della capacità di immagazzinare ricordi varia in base a fattori sociali e cognitivi.

Quindi è possibile che alcuni adulti ricordino eventi successi quando avevano 2 anni? È possibile. Non così comune, ma lo è. È anzi emerso che a volte il periodo che manca più di ricordi è l’età intorno ai 10 anni. Molti adulti non sapevano raccontare di nessun ricordo legato a quel periodo.

Ma perché succede? Ecco quando si è piccoli non esiste distinzione tra memoria a lungo termine e a breve termine. Quindi il cervello rimuove ricordi dei primi anni di vita che non sembrano utili. Lasciando però quelli delle funzioni principali che si sono apprese in quegli anni.

Ma anche da adulti possiamo avere problemi a distinguere i ricordi reali da quelli fabbricati. Non è un fenomeno così inusuale.

Ma quindi, si può dire con certezza a che età i bambini cominciano a crearsi dei ricordi? Non esattamente, ma si può affermare che la maggior parte dei bambini lo fa intorno ai 3 anni. Quindi è possibile ricordarsi della bisnonna che ci faceva giocare, anche se eravamo molto piccoli. O del Natale di quando si aveva due anni, vestiti da elfo.