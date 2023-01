Non hai mai pulito la cappa, vero? È piena di germi e batteri, e con questi trucchetti la pulirai in pochi e semplici passi

Accendiamo la cappa ogni volta che cuciniamo, ma non abbiamo mai pensato di pulirla? È arrivato il momento di farlo, in pochi e semplici passi.

La nostra casa è il nostro regno, quello in cui ci sentiamo al sicuro e protetti dal Mondo. Ce ne prendiamo cura, prima di tutto eseguendo regolarmente le pulizie domestiche.

Tenere la propria abitazione pulita, infatti, non è importante solo dal punto di vista estetico, al contrario. Questo è il motivo secondario se pensiamo a quello principale, ossia a preservare la nostra salute. Vivere in una casa libera da polvere e sporco ci farà stare meglio, evitando problemi respiratori o allergie.

Basterebbe pensare, ad esempio, a tutti i pulviscoli di polvere, più peli e altri residui di sporco presenti nei divani di tessuto, o nelle tende. A tutto c’è un rimedio, anche per un angolo della casa che le persone trascurano tantissimo, senza pensare a tutto lo sporco che ingloba.

È in cucina, proprio sopra ai fuochi, e raccoglie tracce di unto, grasso e tutti gli odori degli alimenti. Ci stiamo, ovviamente, riferendo alla cappa. Quanto tempo è passato dall’ultima volta in cui hai pulito la cappa? Se fossi anche tu tra le persone che non si ricordano più l’ultima volta che hanno eseguito questa pulizia, dovresti assolutamente leggere quanto segue.

Non hai mai pulito la cappa vero? Assorbe unto, grasso e cattivi odori, ed è ora di liberarla dallo sporco

La cucina è uno dei locali di ogni casa più complicati da pulire. Molti, ad esempio, si lamentano di non riuscire a pulire bene i ripiani di acciaio, anche se esistono prodotti davvero economici per farlo.

Passiamo, però, alla manutenzione della cappa. Quest’ultima è una parte fondamentale della cucina, poiché ci aiuta ad assorbire gli odori degli alimenti, e quindi a mantenere l’aria pulita.

La sua azione di traspirazione servirà anche per ridurre l’umidità in casa. In merito a questo, esistono diverse soluzioni efficaci per eliminare la condensa, spesso presente su muri e finestre, soprattutto in inverno.

Per garantirci sempre un’aria più pulita possibile, però, sarà fondamentale curare la pulizia della cappa della propria cucina. Partiamo dicendo che più cucineremo, più lo sporco si accumulerà nella nostra cappa.

Per questo, dovremo innanzitutto pulire la cappa con una soluzione formata da 2 cucchiai di sapone di Marsiglia, disciolti in 2 bicchieri d’acqua. Questa soluzione sarà perfetta soprattutto per le cappe d’acciaio inox, e nel caso in cui, sulle superfici, non dovessero essere presenti macchie o aloni incrostati.

Altrimenti potremmo cercare di eliminare quest’ultime con un panno imbevuto di aceto, e poi sciacquare il tutto e asciugare. In questo modo, otterremo una cappa lucida e davvero pulitissima.

Cappe in legno o acciaio inox subito pulite

Se, invece, non hai mai pulito la cappa di legno, il prodotto da usare sarà di tutt’altro tipo. In 2 bicchieri d’acqua dovremo disciogliere qualche goccia di detersivo per i piatti, e agitare bene il tutto.

Così come prima, anche questa volta la cappa sarà perfettamente pulita, e potremo stare certi del nostro risultato. Alla fine, per completare l’opera, dovremo ricordarci di pulire con un pennello a setole morbide la cappa, per eliminare gli ultimi residui di sporco o i resti dei panni utilizzati. Con questo trucchetto, infatti, potremo essere sicuri di eliminare ogni traccia superflua.