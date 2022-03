Le stelle sono padrone dei cieli e secondo l’astrologia governano le nostre vite. Basta a volte alzare la testa in alto e chiedere risposte a domande a cui non sappiamo rispondere. Forse è per questo che ci dilettiamo a leggere l’oroscopo. Speriamo di trovare in esso risposte sicure o conferme dei nostri desideri, o che ci porti un po’ di fortuna. Cosa che accadrà nei prossimi giorni a questi i segni zodiacali che saranno travolti da amore e passione inarrestabili.

C’è amore nell’aria

È un momento particolare quello che stanno vivendo i Gemelli, ma il fine settimana non sarà deludente. Anzi, potremmo dire che finalmente si avvereranno gratificazioni e successi aspettati da tempo. I Gemelli infatti troveranno grandi soddisfazioni, coccole e complicità tra le braccia dei loro partner. Nuovi o assodati che siano i rapporti amorosi, in questo campo i Gemelli potranno finalmente dormire sonni tranquilli.

Le stelle saranno bonarie e favorevoli anche con il Sagittario, che potrà approfittare del weekend per prendere un sospiro di sollievo. Merito anche di una Luna che appoggia ogni sua scelta. Inoltre, anche in campo lavorativo si prevederanno grandi sorprese e opportunità. Motivo per cui questo segno farà bene a prepararsi a grandi cambiamenti.

Il Toro dovrà stare attento a convogliare le energie al punto giusto per potersi godere dei momenti di amore e passione travolgente. Sarà sufficiente non farsi guidare dagli eccessi, ma pensare a rispettare il partner che saprà ricambiare con effusioni e coccole. Si attendono scintille scoppiettanti piene d’amore per questo segno.

Un diluvio di coccole e complicità per questi 3 segni oltre ai Pesci, che però non dovranno commettere imprudenze nel lavoro

Per quanto questo sia l’anno dei Pesci e il mese di marzo quello giusto per gli affari e gli amori, questo segno zodiacale non dovrà commettere questa imprudenza. Nei prossimi giorni, infatti, dovrà stare molto attento a non essere impulsivo. Sfogare l’energia, per quanto positiva possa essere, non porterà a nulla di buono. Tutto ciò che i Pesci hanno costruito ultimamente con fatica potrebbe disperdersi in un battibaleno.

Questa piccola disattenzione, se commessa, potrebbe mettere i Pesci in una posizione poco favorevole sia con gli amici che nell’ambito lavorativo. L’amore nei confronti del partner e del prossimo è sempre al primo posto per questo segno zodiacale, quindi potrà sfruttare questa sua caratteristica per non vedere sfumare i successi raggiunti.

Ecco dunque un momento d’oro per alcuni dei segni zodiacali, caratterizzato da un diluvio di coccole e complicità.