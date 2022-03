Il mese di marzo è appena cominciato e i segni zodiacali sono in fibrillazione. Vuoi per il passaggio di Venere e Marte che sta toccando tutti i segni, vuoi per il ciclo lunare che ad ogni cambio destabilizza qualcuno. Protagonisti di questo inizio mese però saranno segni che da qualche tempo non vanno alla grande, ma ora tornano in cima per affrontare un periodo più favorevole.

Chi ben comincia…

Il segno dell’Ariete ritroverà fortuna e soddisfazione. Dopo un periodo davvero difficile, a causa del passaggio di Venere in Capricorno, l’Ariete ora potrà rimettersi in piedi. Per quanto riguarda l’amore, sorgeranno relazioni stabili e durature, sarà importante però tagliare corto con le relazioni più problematiche che in quest’ultimo periodo hanno fatto perdere fiducia all’Ariete. In questi giorni la Luna è dalla parte degli Arieti quindi potranno buttarsi a capofitto e con fiducia in nuove relazioni amorose.

In campo lavorativo vi saranno nuovi progetti e relative soddisfazioni. Da tempo non succedeva così, quindi sarà meglio approfittarne.

Per i Gemelli le situazioni amorose si faranno molto interessanti in questo fine settimana. Infatti, il passaggio di Marte e Venere in questo segno prometterà scintille ai Gemelli. Fuori dalla loro vita le relazioni vecchie e stantie e si aprirà finalmente un’era nuova fatta di passione. Per chi ha appena iniziato una relazione, infatti, troverà il momento per consolidare la nuova storia e darle slancio e crescita. È arrivato il momento giusto per costruire qualcosa di importante e anche una relazione solida, non esitate a dichiararvi. Molto bene anche l’ambito lavorativo per questo segno, perché si concretizzeranno dei progetti importanti a cui si sta lavorando da tempo.

In arrivo un fine settimana al top per Ariete, Gemelli e Vergine e grandi momenti di serenità per questi altri segni zodiacali

Per il segno della Vergine, sempre in bilico tra scelte fondamentali da compiere, si apre un momento più felice e di grandi possibilità. Per chi ha delle relazioni consolidate è un periodo positivo, chi è single invece vedrà nascere delle nuove occasioni, ma saranno da coltivare nel tempo. In ambito lavorativo la Vergine vedrà presto arrivare una novità importante a cui non potrà dire no.

Per i segni come Bilancia, Acquario e Pesci la settimana è trascorsa in modo molto tranquillo. Si avvicinano ad un weekend in cui potranno fare nuovi incontri che li porteranno verso nuove relazioni. Ottime le relazioni già consolidate. In campo lavorativo arriveranno concrete possibilità per cambiamenti che si aspettavano da tempo e che per questi tre segni saranno fondamentali per costruire un futuro più stabile.

Ecco dunque in arrivo un fine settimana davvero straordinario per questi segni che a marzo sentiranno un anticipo di primavera davvero fortunato in amore e anche nel lavoro.