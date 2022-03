Il bagno è la stanza della casa afflitta dal cattivo odore persistente. Eliminarlo non è facile. Spesso anche una pulizia approfondita non basta a risolvere il problema. Ma ci sono dei trucchetti che non tutti conoscono che possono rivelarsi degli ottimi alleati. Quando poi non comportano sforzo e fatica, come quello che andremo a svelare, sono ancora più utili.

Ebbene, solo in pochissimi conoscono questo metodo super economico per dire addio per sempre al cattivo odore in bagno. Avremmo bisogno di pochi e semplici ingredienti, vediamo quali:

2 cucchiai bicarbonato di sodio;

10 gocce di succo di limone;

20 gocce di olio essenziale di lavanda o olio dell’albero del tè, noto come tea tree oil;

bucce d’arancia.

Dunque mettiamoci all’opera. Per prima cosa consideriamo che c’è un momento giusto per compiere questa operazione ed è la sera prima di andare a dormire.

Quindi riempiamo il lavandino con acqua calda per metà della sua capienza. Poi versiamoci dentro 2 cucchiai di bicarbonato. Giriamo fino a quando la polvere non sarà totalmente disciolta.

È il momento di passare alle gocce. Prima quelle di limone, poi gli oli essenziali. Diamo ancora una girata all’acqua in modo che tutti i prodotti si amalgamino. La scelta di quale olio adoperare è personale. Noi suggeriamo l’olio dell’albero del te per il suo potere antibatterico. Questo però ha un odore un po’ pungente che non a tutti piace. In alternativa quindi si può scegliere la lavanda, anch’essa antibatterica, ma con un odore più delicato. In ogni caso si possono adoperare gli aromi che si preferiscono.

Solo in pochissimi conoscono questo metodo super economico ed infallibile per un bagno sempre piacevolmente profumato

In ultimo adagiamo le bucce di arancia sulla superficie dell’acqua lasciandole galleggiare.

Non ci resta che lasciare il tutto lì e chiudere la porta. Il composto durante l’arco di tutta la notte farà il suo lavoro. Al mattino saremmo inondati da un gradevole e persistente profumo.

Attenzione ai materiali

Questo metodo si può utilizzare senza preoccupazione sui lavandini standard e bianchi, in quanto i prodotti utilizzati sono delicati. Se invece il nostro lavandino è colorato può essere rischioso metterlo in pratica.

Così come sconsigliamo di adoperare l’aceto per questo procedimento. Infatti, sebbene questo prodotto abbia eccellenti doti deodoranti e antibatteriche, potrebbe risultare troppo aggressivo sulle superfici di ceramica.

