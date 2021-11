Pizze, focacce e tutti i lievitati in generale, sono la soluzione ideale da proporre per una cena con amici, per aprire un pranzo o per arricchire un buffet.

Le focacce sono originali e sfiziose, valide alternative a piatti elaborati o poco semplici ma di grande gusto ed effetto.

Esistono davvero tante ricette da poter preparare con ingredienti semplici che hanno tutti in casa.

Impasti che regalano grandi soddisfazioni permettendo di ottenere incredibili risultati gustosi ed appetitosi.

Un cucchiaio e 5 minuti per preparare una soffice e delicata focaccia da poter servire in tanti modi diversi e per tutti i gusti

La focaccia è un lievitato molto morbido il cui impasto è composto da pochi e semplici ingredienti, da poter mangiare con o senza farce.

Esistono tantissime versioni, ma questa focaccia al cucchiaio non ha paragoni.

Si prepara utilizzando solo un cucchiaio, senza l’uso della planetaria, seguendo pochi e semplici passaggi.

Vediamo gli ingredienti

2 uova medie;

120g di latte;

2 cucchiai di olio evo;

10 cucchiai di farina;

sale q.b.

un pizzico di zucchero;

12g di lievito istantaneo;

acqua, olio, rosmarino e sale grosso q.b. per l’emulsione;

Procedimento

Versare in una ciotola le uova, aggiungere il latte, il pizzico di zucchero e i due cucchiai di olio.

Amalgamare bene tutti gli ingredienti.

Aggiungere poco alla volta la farina setacciata, mescolando energicamente. Il cucchiaio può essere sostituito anche da una forchetta o da fruste.

Aggiungere il lievito istantaneo, mescolare il tutto.

Se necessario unire altra farina o altro latte, il composto deve risultare molto liscio e morbido.

Ungere o imburrare ed infarinare un teglia, stendere l’impasto con il cucchiaio.

Creare dei buchi sulla superficie con i polpastrelli o la punta del cucchiaio di legno.

Preparare una emulsione con olio acqua e rosmarino, e cospargerla sulla superficie con una manciata si sale grosso.

Cuocere la focaccia in forno preriscaldato a 180 gradi per 25 minuti .

Regolarsi sempre in base al proprio forno.

La focaccia può essere farcita in qualsiasi modo, sia creando un morbido ripieno tra due dischi di impasto con prosciutto e mozzarella, sia solo in superficie.

