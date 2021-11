Gli appassionati di astrologia sono pienamente convinti che le stelle influiscano tendenzialmente su ogni ambito della vita.

È sufficiente che un pianeta si sposti per far soffrire il nostro segno zodiacale in amore o creargli tensioni sul lavoro.

Il fatto, poi, che adoriamo determinati colori o che ci sentiamo più a nostro agio con un determinato abbigliamento, dipenderebbe da una combinazione di segno e ascendente.

Gli scettici

C’è però anche chi sostiene di non credere affatto alle congiunzioni astrali, ma sotto sotto pensa che forse un fondo di verità ci sia.

Alzi la mano chi non ha mai letto l’oroscopo su una rivista o un sito Web e leggendo si è ritrovato a sorridere, nonostante lo scetticismo, perché si riconosceva nella descrizione attribuita al suo segno.

Forse, allora, sorriderà anche leggendo questo articolo.

I ritardatari cronici

Ci sarà sicuramente capitato almeno una volta di arrivare in ritardo: al lavoro, a un appuntamento o ad una festa.

Tuttavia, per molte persone questo è un vero e proprio vizio, ma niente paura: a tutto c’è una giustificazione.

Continuando a leggere, scopriremo che se siamo dei ritardatari cronici la colpa potrebbe essere del nostro segno zodiacale.

Toro

I nati sotto questo segno fanno perdere le speranze anche all’amico più paziente, che non li ha mai visti arrivare puntuali. Mai.

Del resto, quando hanno un appuntamento, non importa con chi, tutto deve essere perfetto altrimenti non si sentono a proprio agio.

Giusto così, ma forse sarebbe meglio prendersi un po’ più di tempo, evitando di cominciare a prepararsi solo mezz’ora prima della deadline.

Leone

Un segno che indubbiamente ama stare al centro dell’attenzione e dei discorsi, ma che se persevera nei ritardi potrebbe dover dire addio alla gran parte della sua sfera sociale.

Il leone ha un serio problema nella gestione del tempo: prende mille impegni, ma poi chiaramente non sempre riesce a mantenere tutte le promesse.

Parola d’ordine: organizzazione.

Acquario

Anche in questo caso, quello che serve è una bella agenda.

Se poi si riuscisse anche a seguire la tabella di marcia, invece che accumulare ore di ritardo, sarebbe meglio.

La buona volontà c’è, ma bisogna applicarsi di più anche per evitare la situazione diametralmente opposta: rimandare appuntamenti importanti e arrivare in anticipo ad una festa.

Com’è possibile arrivare in anticipo di 3 ore? Chissà, forse, sarebbe stato meglio leggere attentamente l’invito.

Gemelli

Fieri ritardatari per natura, i gemelli non hanno alcun tipo di rispetto per orari e scadenze.

Un atteggiamento indubbiamente rischioso se si vuole mantenere una vita sociale soddisfacente.

Scorpione

Questo segno ha una vera e propria storia d’amore con la sveglia: la punta anche alle 5 del mattino pur di pianificare in maniera metodica tutta la sua giornata.

Nella realtà dei fatti, quella stessa sveglia verrà rimandata come minimo una ventina di volte.

Insomma, essere efficienti ed organizzati è un vero pregio, ma dormire un po’ di più non ha prezzo.