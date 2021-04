Ecco una  validissima e gustosissima alternativa alla pizza, leggera meno calorica e più digeribile 

La pizza è un piatto tipico della tradizione napoletana diventato famoso in tutto il mondo.

Tonda, sottile e morbida a base di acqua, farina e lievito, con un cornicione alto e morbido.

Capita spesso però di avvertire dopo aver mangiato una pizza sensazione di gonfiore, pesantezza di stomaco e la sete che costringe a bere tantissima acqua nelle ore immediatamente successive.

Per ovviare a questo problema, senza dover necessariamente rinunciare a mangiare qualcosa di altrettanto saporito, una possibile variante è la pinsa romana.

Il suo nome deriva dal termine pinsere che significa schiacciare, allungare, per questo quello che la caratterizza è la sua forma allungata.

Gli ingredienti utilizzati per l’impasto sono un mix di frumento, farina di riso e soia, tantissima acqua e quantità ridotte di lievito, il tutto in una lievitazione di 24/48 ore.

A differenza della pizza, la pinsa ha una forma ovale allungata, soffice al centro con bordi friabili e croccanti, la sua leggerezza deriva da lunghi tempi di lievitazione e dall’alta quantità di acqua.

Ecco una validissima e gustosissima alternativa alla pizza, leggera più digeribile e meno calorica, vediamo gli ingredienti

Ingredienti

a) 800g di farina di frumento;

b) 50g di farina di riso;

c) 50di farina di soia;

e) 700g di acqua molto fredda;

f) 1/2 bustina di lievito in polvere;

g) 15g olio evo;

h) 15g sale.

Procedimento

Versare il lievito secco in una ciotola e aggiungere le farine e mescolare. Versare 80% dell’acqua fredda, lavorare bene.

L’impasto diventerà liscio, aprirlo in più parti e versare il sale, l’olio e la restante acqua. Incorporare bene tutti gli ingredienti, lavorandolo per un po’.

Porre il panetto in un contenitore, fare dei tagli in superficie, ricoprire con pellicola e far riposare in frigorifero per 24 ore.

Trascorso il tempo necessario fare le pinse, formando dei piccoli panetti che dovranno lievitare per 3 ore, ben coperti.

Prendere i panetti lievitati stenderli su una teglia unta e dare la forma allungata.

Cuocere in forno caldo a 200 gradi per 20 minuti.

La pinsa va condita a fine cottura, si può gustare nei modi più diversi, semplicemente con olio e sale, fino a tutte le varianti come la pizza.

