Le mani sono il biglietto da visita di ogni nostro incontro. Come già detto in questo articolo, le mani curate sono un importante segno di sensualità e femminilità da non dover sottovalutare. Ecco perché è bello ornarle con degli anelli che risaltano dita e unghie e con dei bracciali che sfilano anche i polsi meno sottili.

Ma non solo una questione di donne, anche gli uomini dovrebbero avere mani idratate e unghie pulite e ordinate. La sensualità, difatti, riguarda tanto il genere maschile quanto quello femminile senza eccezioni di sorta.

Tuttavia, anche i più attenti al benessere e alla bellezza di questa parte del corpo potrebbero soffrire di un comune problema: le cuticole. Analizziamo la questione più a fondo.

Le importanti ma insopportabili cuticole

Le cuticole si trovano tra l’unghia e la pelle delle nostre dita e fungono da protezione contro il rischio di infezioni. Infatti, nonostante tendiamo a giocarci o a mangiucchiarle, il loro ruolo è fondamentale. Proteggendo dai batteri, garantiscono la salute delle unghie e, più in generale, di tutta la mano.

Capita però molto spesso che se ne formi una quantità eccessiva, che risulta non solo antiestetica ma anche molto fastidiosa. Si parla in questo caso di un accumulo di pelle inspessita, dato che la cuticola non è altro che questo. Ecco, quando ciò avviene sappiamo che è arrivato il momento di fare qualcosa senza spendere un capitale e con prodotti che tutti abbiamo in casa. Infatti, un cucchiaino di miele e un goccio d’olio risolveranno un problema molto fastidioso e ci faranno risparmiare tantissimi soldi che potremo utilizzare per altro.

Tutto ciò che dovremo fare è prendere una ciotolina e versarci dentro un cucchiaio di miele e uno d’olio. Mescoliamo e applichiamo questa sorta di crema emolliente direttamente sulla parte interessata. Lasciamo agire per cinque minuti e risciacquiamo con acqua tiepida. Asciughiamo con delicatezza e procediamo alla rimozione, o meglio, alla “spinta” delle cuticole. Basterà usare un bastoncino di legno e spingere la cuticola verso il dito. A questo punto, se notiamo che vi è molta pelle in eccesso, potremo tagliarla con una tronchesina, ma sempre facendo attenzione a non eccedere. Si rischia infatti di rimuovere troppa pelle e vedere uscire del sangue.