Il dolce che proponiamo oggi è uno di quei dolci che, una volta provato, rimane nel cuore e non si riesce più a farne a meno. Questa cheesecake al cocco è davvero una coccola dalle note esotiche. È golosa, fresca e fa subito estate. Inoltre, è veramente facile e veloce da preparare. Che non guasta mai!

Ingredienti per la base

a) 300 gr di gocciole al cocco e cioccolato;

b) 120 gr di burro.

Ingredienti per la crema al cocco

a) 200 ml di panna fresca liquida;

b) 250 gr di yogurt al cocco;

c) 150 gr di Philadelphia;

d) 80 gr di zucchero a velo;

e) 8 gr di agar agar;

f) 30 gr di cioccolato in scaglie.

Procedimento

L’irresistibile cheesecake al cocco è una coccola dalle note esotiche e chi prova questa ricetta non potrà più farne a meno, preparala inoltre è veramente semplice. Per la preparazione, si parte dalla base della torta. Tritare i biscotti e amalgamarli con il burro, sciolto in precedenza. Foderare una tortiera a cerniera con della carta forno. Versare al suo interno il composto di biscotti e burro e livellare pressando bene. Riporre la base della cheesecake in frigo, per circa un’ora.

Nel frattempo, per la crema, montare all’interno di una ciotola la panna fresca fredda con lo zucchero. Svolgere questa operazione con la frusta elettrica, in modo che la panna risulti ben montata. In un’altra ciotola, mescolare la Philadelphia con lo yogurt al cocco e mescolare con una spatola. Quando anche il secondo composto sarà ben amalgamato, unire entrambe le creme e mescolare delicatamente per non far smontare la panna. Sciogliere l’agar agar, come indicato sulla confezione e aggiungerlo alla crema di panna, yogurt e formaggio fresco e mescolare con cura. Quando la base avrà riposato a sufficienza, rimuoverla dal frigo e versare sopra la crema al cocco.

Livellare bene la crema sulla torta e riporre in frigo per almeno 3 ore.

Trascorso il tempo necessario per far riposare e compattare la torta, togliere la torta dallo stampo e disporla su un base. Decorare la torta con le scaglie di cioccolato e del cocco essiccato, se si gradisce. Ed ecco realizzata l’irresistibile cheesecake al cocco, una coccola dalle note esotiche infatti chi prova questa ricetta non potrà più farne a meno. Un dolce fresco che rimane nel cuore al primo assaggio.