In molti stanno facendo la corsa allo scatto migliore da postare sui social di Instagram, WhatsApp e Facebook. C’è chi ricorre ad alcune app per il ritocco fotografico, chi invece si affida ad un professionista. Non tutti sanno, però, che per fare foto incredibili su smartphone o uscire bene nelle stesse bastano questi semplicissimi espedienti. Non serve macchina fotografica poiché basta uno smartphone e la loro realizzazione non richiede spese aggiuntive. Tra l’altro, alcuni di questi consigli sono concetti di base della fotografia che potranno tornarci sempre utili, non solo per cambiare l’immagine di WhatsApp. Come fare foto ritratto meravigliose e sorprendere tutti i nostri follower sui social con questi semplicissimi consigli professionali.

Mai più immagini scadenti come profilo di WhatsApp o feed di Instagram

Il principio base su cui vogliamo focalizzare l’attenzione è la luce. Non tutti sanno, infatti, che utilizzare in modo sbagliato le fonti di luce incide moltissimo sul risultato finale. Innanzitutto, scegliamo le ore in cui l’illuminazione non è troppo forte, come prima mattina o tardo pomeriggio. Questo per evitare che si formino chiazze bianche di sovraesposizione sulla pelle e sulla scena di sfondo. Una giusta esposizione è la chiave per la foto perfetta. Posizioniamo il soggetto o, nel caso siamo noi a scattare dallo smartphone, posizioniamoci in favore di luce. Se troviamo delle ombre particolari dai tagli netti possiamo sfruttare questa condizione per creare effetti unici in mezz’ombra. I nostri contatti di WhatsApp e Instagram invidieranno questo trucchetto.

L’inquadratura

La posizione in cui fotografiamo cambia di molto la prospettiva del soggetto. Se è vero che scattare dal basso fa sembrare la persona più alta, è anche vero che se fatto da troppo vicino diventa uno stecchino. Altro problema delle foto dal basso è la messa in evidenza di imperfezioni spiacevoli, come il doppio mento. Distinguiamoci dagli errori fatti da molti utenti di Instagram, Facebook e WhatsApp. Il modo migliore per ritrarre un soggetto è posizionare la fotocamera dello smartphone all’altezza degli occhi. In questo modo ogni forma viene fuori in modo bilanciato e ordinato; provare per credere. Ecco come fare foto ritratto meravigliose e sorprendere tutti i nostri follower sui social con questi semplicissimi consigli professionali. Un altro rimedio utile per migliorare la qualità delle nostre foto è rimuovere lo sfondo.