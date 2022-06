Quando fa caldo, non c’è niente di meglio di un buon gelato per rinfrescarsi. E anche per gustare qualcosa di buono e di dolce. Certo, basta uscire e andare al bar o in gelateria per prendere un buon gelato. Oppure possiamo andare a comprare una vaschetta con più gusti al supermercato. Ma perché non provare da noi a fare il gelato? Non dobbiamo pensare che siano per forza necessarie operazioni macchinose. E non servono neanche necessariamente la gelatiera né un ingrediente come il latte condensato. Che magari non sappiamo bene come adoperare.

Se, ad esempio, amiamo molto il gusto del gelato al pistacchio, possiamo farlo da noi. E, senza fatica, in meno di un quarto d’ora otterremo un risultato golosissimo. Quindi possiamo preparare un cremosissimo gelato al pistacchio senza latte condensato utilizzando:

80 g di pistacchi sgusciati;

150 ml di latte intero;

80 ml di acqua;

150 ml di panna fresca liquida;

80 g di zucchero.

Un cremosissimo gelato al pistacchio senza latte condensato da preparare in meno di 15 minuti anche senza gelatiera

Per preparare il gelato al pistacchio versiamo lo zucchero in un pentolino. In questo aggiungiamo l’acqua e accendiamo il fornello a fiamma bassa. Quando il composto giunge a bollore, spegniamo il fuoco e lasciamo raffreddare. A parte, in una caraffa abbastanza capiente, versiamo il latte e la panna insieme. Aggiungiamo il composto di acqua e zucchero e trasferiamo il tutto nel boccale di un frullatore. Frulliamo per alcuni secondi quindi versiamo in uno stampo in silicone. L’ideale per contenere il nostro gelato può essere uno stampo da plumcake. Mettiamo in freezer e lasciamo qui per almeno una notte.

Trascorso il tempo, dovremo estrarre lo stampo dal freezer e lasciarlo un attimo scongelare. Dovremo quindi trasferire il composto nella ciotola di un robot da cucina. Dovremo frullare al fine dell’ottenimento di un preparato cremoso. Ottenuta la crema, aggiungeremo i pistacchi e frulleremo ulteriormente per ottenere un nuovo composto liscio. Metteremo quindi in un contenitore di vetro e lasceremo per 6 ore in freezer. Passata questa tempistica, il gelato al pistacchio sarà pronto. Potremo quindi gustarlo in una coppa a merenda, per rinfrescarci dal caldo. Eventualmente, potremo arricchire il nostro gelato al pistacchio grattugiandovi sopra del cioccolato fondente.

Lettura consigliata

Come fare il tè freddo con le bustine più un trucchetto per evitare che cadano nella tazza o nel pentolino