Sorseggiare una tazzina di caffè è un rito a cui pochi rinunciano. Che sia a colazione o durante la pausa lavorativa, raramente ci si fa mancare questa bevanda. Certo, però, quando le temperature iniziano a salire preferiremmo dissetarci con qualcosa di più fresco. Un caffè bollente, infatti, non è proprio ideale quando si stentano a sopportare il caldo e l’afa. Come abbiamo detto, però, è difficile rinunciare al caffè in favore di un altro tipo di dissetante. E non vogliamo neanche correggerlo con alcolici freddi.

La fantasia in cucina può aiutarci a non abbandonare il nostro amato caffè neanche quando fa caldo. Perché esiste una ricetta utile a preparalo per renderlo ideale per la pausa nella stagione più calda. Si tratta del caffè shakerato, una variante dell’espresso a base di caffè con zucchero e ghiaccio. Noi daremo una versione senza zucchero, utile a contenere il consumo del dolcificante.

E che può essere gradita anche da chi vuole mantenersi in forma, in vista della prova costume. Dunque, non bollente o corretto, il caffè freddo che andremo a preparare, ma senza zucchero e cremoso grazie al latte. Per la sua realizzazione, molto veloce, saranno necessari questi pochi ingredienti:

100 g di caffè espresso;

50 ml di latte scremato;

10 cubetti di ghiaccio.

Non bollente o corretto, il caffè freddo senza zucchero da preparare per rinfrescarsi è ottimo da bere quando arriva l’afa

Per preparare questo caffè shakerato dovremo utilizzare uno shaker. Si tratta di uno strumento utile alla miscelazione dei cocktail, generalmente usato al bar e facilmente acquistabile online. Dovremo inoltre mettere a raffreddare in frigo una coppetta da cocktail e, nel frattempo, preparare come di consueto il caffè espresso.

Dovremo quindi prendere lo shaker, lavarlo per bene e asciugarlo con un canovaccio pulito. Verseremo dentro lo strumento 7 cubetti di ghiaccio, il latte e il caffè caldo. Chiuderemo e agiteremo con forza per 10 secondi. Preleveremo dal frigo la coppetta da cocktail, aggiungeremo ancora 3 cubetti di ghiaccio e qui verseremo il nostro caffè shakerato. Questo sarà pronto da gustare. Dovremo ricordare sempre di aggiungere il caffè nello shaker come ultimo ingrediente. In questo modo, eviteremo che il suo calore sciolga il ghiaccio, comportando una minore formazione di schiuma.

Lettura consigliata

