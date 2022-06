Uno degli inconvenienti più fastidiosi nei mesi più caldi dell’anno è la puzza di sudore sotto i vestiti. Non si tratta di un semplice odore che possiamo eliminare facilmente con un lavaggio in lavatrice. Il problema, infatti, è che, spesso, la puzza di sudore è così resistente che penetra nei tessuti e rimane lì, sovente anche dopo i lavaggi. La stessa sorte spetta anche alle macchie gialle che provoca il sudore e che rovinano irrimediabilmente le nostre camicie.

Dovremmo tutti sapere come sbarazzarci della puzza di sudore dai vestiti. Tanti provano mille detersivi diversi, ammorbidenti o altri prodotti, ma spesso l’odore non stenta ad andarsene. Per avere di nuovo magliette profumate, però, ci sarebbe un rimedio capace di eliminare del tutto l’odore di sudore, in modo totalmente naturale.

Tutti rimangono sbalorditi quando scoprono che basterebbe questa pianta per eliminare la puzza di sudore dalle magliette e dai vestiti

Sembra incredibile ma basterebbe una pianta di salvia per eliminare la brutta puzza di sudore dagli indumenti. Non lo sa quasi nessuno, se non i professionisti del settore che, da quando hanno scoperto questo metodo, non l’hanno più abbandonato.

In sostanza, basterà versare qualche goccia di olio essenziale di salvia sulle zone dei vestiti che puzzano e poi mettere tutto in lavatrice per il normale lavaggio. Questo prodotto neutralizzerà la puzza e i nostri vestiti saranno praticamente nuovi.

L’infuso alla salvia anche da bere

Un altro rimedio utile per diminuire il problema della sudorazione eccessiva riguarderebbe il consumo di infusi alla salvia. Questa bevanda naturale, infatti, aiuterebbe a diminuire le vampate e la sensazione di calore, quindi agirebbe anche sulla sudorazione.

Possiamo trovare questo infuso in erboristeria.

Un segreto per diminuire la puzza di sudore

Concludiamo con un ultimo segreto che potrebbe aiutarci a tenere a bada l’odore di sudore. Molte persone, per riuscirci, sperimentano l’utilizzo di tantissimi deodoranti, ma pochi di questi si rivelano davvero funzionali.

Tra tutti, l’allume di rocca potrebbe essere la nostra soluzione definitiva. Tutti rimangono sbalorditi quando scoprono che basterebbe utilizzare questo prodotto, al posto del normale deodorante, per non avere più le ascelle maleodoranti.

L’allume di rocca, infatti, è un sale che, utilizzato sulla pelle, svolge funzione di antitraspirante, antibatterico e deodorante. Messo sotto le ascelle, quindi, ci aiuterà a liberarci del disagio creato dalla puzza di sudore.

