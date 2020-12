Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Le lenticchie sono, da sempre, il piatto protagonista della notte di San Silvestro e del periodo natalizio in generale. Tuttavia, nonostante rappresentino un contorno perfetto per la notte di capodanno, grazie alle loro proprietà benefiche, sono ottime da gustare tutto l’inverno.

La ricetta che verrà qui proposta è facile, economica e veloce: le lenticchie in umido. Potranno essere preparate sia con le lenticchie precotte che con quelle secche, l’unica differenza sarà rappresentata dalle tempistiche.

Un contorno veloce e delizioso perfetto per le festività natalizie che lascerà tutti a bocca aperta.

Gli ingredienti

Di seguito, la lista degli ingredienti:

a) 300 grammi di lenticchie;

b) 70 grammi di pancetta;

c) due carote;

d) una cipolla;

e) un gambo di sedano;

f) quattro foglie di salvia;

g) 200 grammi di passata di pomodoro;

h) olio evo, quanto basta;

i) sale, quanto basta;

l) pepe, quanto basta.

La preparazione

Se si deciderà di optare per le lenticchie secche bisognerà ricordarsi di lasciarle in ammollo in acqua fredda per circa tre ore prima di poterle utilizzare.

Una volta trascorso il tempo dovranno essere scolate, lavate e inserite in una pentola con dell’acqua fredda, andranno fatte bollire a fuoco lento per circa un’ora. Mentre le lenticchie cuociono bisognerà occuparsi delle verdure.

Dopo aver lavato accuratamente le carote, la cipolla e il sedano dovranno essere tritati con un frullatore. In una pentola antiaderente andranno scaldati due cucchiai di olio evo a cui dovrà essere aggiunto il composto di verdure.

Dopo avere lasciato un attimo a scaldare le verdure potranno essere aggiunti la pancetta e la passata di pomodoro. Il tutto andrà fatto cuocere a fuoco lento per circa dieci minuti.

In seguito si potranno aggiungere le lenticchie. E si dovrà lasciare sul fuoco per ulteriori dieci minuti circa. A fine cottura, il tutto dovrà essere salato e pepato a piacimento prima di essere trasferito in un piatto di portata.

Ecco pronte da servire le lenticchie in umido, un contorno delizioso perfetto per le festività natalizie che lascerà tutti a bocca aperta.

Per quanto riguarda la conservazione, potranno essere conservate per un paio di giorni dentro a dei contenitori a chiusura ermetica all’interno del frigorifero.