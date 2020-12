Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Da sempre le protagoniste del periodo natalizio si confermano le lenticchie. Sono perfette per fare il pieno di proteine e carboidrati, oltre al fatto che contengono ferro, fosforo e vitamina B. Negli anni sono state proposte tantissime alternative per cucinare le lenticchie in modi molto diversi tra loro.

L’abbinamento più famoso è sicuramente quello con il cotechino ma le lenticchie possono anche essere cucinate in delle deliziose zuppe.

Ecco, allora, di seguito, come cucinare le lenticchie in un primo piatto perfetto per il periodo invernale che stupirà tutti.

La zuppa di lenticchie e farro

Tra queste zuppe una delle più gustose è certamente quella che vede le lenticchie abbinate al farro. La ricetta per preparare questo primo piatto è semplice e veloce, utilizzando alcuni accorgimenti.

La zuppa di lenticchie e farro è un primo piatto molto sostanzioso che necessita di pochi ingredienti. Per quattro persone si richiedono:

a) 180 grammi di farro;

b) 300 grammi di lenticchie;

c) una cipolla;

d) due l di acqua;

e) due carote;

f) rosmarino;

g) olio extravergine di oliva;

h) sale;

i) pepe.

Preparazione

Potranno essere utilizzate sia le lenticchie in scatola che quelle secche. Nel caso in cui si utilizzino le lenticchie fresche bisognerà lasciarle a mollo mezz’ora prima di iniziare a cucinare.

Per quanto riguarda il farro, invece, si consiglia di immergerlo nell’acqua la sera prima in modo da lasciarlo riposare dodici ore durante la notte per ammorbidirlo.

Dopo aver fatto trascorrere le dodici ore il farro dovrà essere versato in una pentola con l’acqua dell’ammollo. Regolare il fuoco lento e mettere a bollire il farro per circa un’ora, bisognerà anche aggiungere il sale. Alla fine della cottura tutta l’acqua dovrà risultare assorbita.

Dopo aver pulito e tritato le carote e la cipolla andranno messe a cuocere a fuoco lento per cinque minuti, importantissimo ricordarsi di mescolare spesso. Le lenticchie andranno, poi, sciacquate e versate in una pentola con il rosmarino e l’acqua fredda.

Bisognerà farle cuocere per circa un’ora, a fine cottura aggiungere il sale. Circa cinque minuti prima della fine della cottura bisognerà aggiungere il farro e le carote.

Si tratta di una ricetta perfetta da accompagnare con dei crostini di pane cotti al forno, ottima come primo piatto unico.

Abbiamo visto, dunque, come cucinare le lenticchie in un primo piatto perfetto per il periodo invernale che stupirà tutti.