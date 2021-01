Le feste di Natale sono appena finite ma abbiamo ancora il weekend davanti. Come chiudere in bellezza questi giorni di feste? Con qualcosa di sfizioso e di diverso dai soliti liquori o digestivi che abbiamo bevuto in abbondanza dopo i grandi pranzi di questi giorni.

Suggeriamo un cocktail goloso per l’ultimo weekend natalizio a base di Baileys, da accompagnare con un buonissimo tortino al cioccolato e cocco (ricetta qui). Siamo sicuri che questo connubio farà impazzire chiunque!

Di cosa abbiamo bisogno?

Cominciamo dal bicchiere. Quello che più si presta a questo cocktail è certamente il bicchiere da Martini, detto anche Martini cocktail glass. Questa coppetta è diventata famosa grazie alla serie televisiva Sex and the City, dove le protagoniste sorseggiavano il loro Cosmopolitan proprio nei bicchieri da Martini.

Vediamo quindi cos’altro ci serve per questo dopocena così chic.

Ingredienti e miscela per un solo bicchiere

Per prima cosa abbiamo bisogno di uno shaker per miscelare gli alcolici. Versiamo al suo interno due once di Baileys, una di vodka ed una di liquore al cioccolato. Shakeriamo il tutto con del ghiaccio e versiamolo nella coppetta.

Qualora se ne volessero preparare due o tre basterà raddoppiare o triplicare le dosi.

Per decorare, spolveriamo del cacao amaro direttamente sul bicchiere e serviamolo freddo.

In alternativa al tortino al cioccolato e cocco, potremmo pensare a dei biscotti secchi per accompagnare al meglio il gusto intenso dei tre alcolici utilizzati. La vodka difatti, col suo gusto intenso e liscio, riesce a compensare perfettamente la dolcezza del liquore al cioccolato e del Baileys.

Ebbene sì, è proprio l’ultimo. Ma abbiamo trovato il modo di dargli il giusto arrivederci. Che sia anche di buon auspicio per questo nuovo anno? Lo speriamo, ma nel frattempo… incrociamo le dita e gustiamoci il nostro elegante e irresistibile dopocena.