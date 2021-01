In questi giorni si è verificata un’ondata di maltempo in tutta Italia, portando rovesci e temporali su tutta la Penisola. Le città più fortunate hanno però assistito anche a delle forti nevicate che hanno acuito l’atmosfera natalizia che già c’era nell’aria.

I bambini sono sicuramente stati contenti, i genitori forse un po’ meno quando si sono trovati a fronteggiare i disagi della gelata. Uno dei più comuni è la difficoltà ad aprire la porta della macchina.

Ecco allora 2 metodi semplici e infallibili per sbloccare la portiera ghiacciata della propria automobile. Scopriamo insieme quali sono.

Acqua bollente

Questa scocciatura può avvenire sempre nei mesi più freddi. Un modo intelligente e facile per risolverla è però utilizzare dell’acqua calda.

Bagnare con un secchio di questo liquido riscaldato può portare allo scioglimento del ghiaccio e ad una conseguente facilità di apertura della portiera. Lo stesso può valere se si usa la chiave dopo averla adeguatamente riscaldata.

Usare la grafite

Un altro modo per ottenere un risultato in pochissimo tempo è avere a portata di mano della grafite. Questa polvere minerale si può facilmente trovare dal ferramenta o comprare su Amazon.

Il suo compito è quello di creare una lubrificazione. Una volta comprata, basta intingere la propria chiave dentro e poi cercare di forzarla nella serratura. Bisognerà ripetere questa operazione un po’ di volte prima di ottenere il risultato.

Oggi abbiamo svelato 2 metodi semplici e infallibili per sbloccare la portiera ghiacciata della propria automobile. Se si desidera scoprire qualcosa in più su come risolvere le magagne relative a questo periodo dell’anno, allora consigliamo di dare un’occhiata alla nostra rubrica dedicata alla cultura e alla società. Ad esempio questo articolo spiega quali sono i giorni corretti per montare le gomme da neve. Per scoprire, dunque, come spostarsi in macchina durante le nevicate evitando problemi basta cliccare qui.