L’inverno è iniziato da pochi giorni e correre ai ripari è estremamente consigliato. Le giornate si accorciano e non c’è niente di meglio da fare che rintanarsi in casa per proteggersi dal freddo pungente. Il clima influenza moltissimo il nostro umore e limita la nostra energia. Capita spesso e volentieri di sentirsi spossati e distrutti a fine giornata.

I dolci sono sempre la miglior arma con cui combattere l’apatia e rappresentano il fine pasto ideale per ogni occasione. Aggiungendo al nostro dessert il cioccolato bianco e una spolverata di cocco, il successo è assicurato.

Ingredienti necessari per ottenere 5 tortini

Questa ricetta è relativamente semplice da preparare, gli ingredienti necessari sono i seguenti:

100 grammi di cioccolato bianco;

100 grammi di burro;

30 grammi di cocco in scagliette;

3 uova intere;

80 grammi di farina tipo 00;

1 baccello di vaniglia;

50 grammi di cioccolato bianco per il ripieno.

Gli ingredienti elencati permetteranno di ottenere circa 5 tortini.

Preparazione

Capire come preparare un favoloso tortino al cioccolato bianco e cocco è il primo passo da compiere per decretare la buona riuscita della ricetta.

Per prima cosa occorre sciogliere in un pentolino, 100 grammi di cioccolato bianco. Successivamente si dovranno incorporare i 100 grammi di burro, a pezzettini. Atteso il tempo necessario affinché tutto si sia sciolto a dovere, trasferire il prodotto in un contenitore adeguatamente capiente. Unire una parte dei 30 grammi di cocco in scagliette e mescolare animatamente. Incorporare a quanto precedentemente ottenuto 3 uova intere, gli 80 grammi di farina 00 setacciata e il rametto di vaniglia. Ultimata la fase di preparazione del ripieno, passare immediatamente alla creazione del tortino.

Per creare la forma tipica dei tortini, si possono utilizzare dei piccoli contenitori di carta da forno. Una volta imburrati, bisognerà versare al loro interno il composto ottenuto in precedenza. Per ricreare fedelmente la ricetta, suddividere in parti uguali i 50 grammi di cioccolato bianco, ancora da sciogliere. Posizionare il cioccolato al centro del tortino e cuocere alla temperatura di 180° per 25 minuti.

Una volta ultimati tutti questi passaggi, capovolgiamo i tortini su un piatto e cospargiamoli con le scagliette di cocco non utilizzate in precedenza. Prestare molta attenzione a non abbondare eccessivamente per non coprire il gusto del cioccolato bianco.

Ecco svelato il trucco su come preparare un favoloso tortino al cioccolato bianco e cocco. Non resta che passare alla parte migliore di tutte, mangiarlo!