Un borgo segreto nel Lazio, affascinante e poco conosciuto, per una fuga d’autunno senza spendere troppo

Scoprire un antico borgo è un’esperienza che gli italiani amano sempre di più. Lontano dai circuiti del turismo di massa, i piccoli centri sorprendono con una calda accoglienza e un’offerta turistica ottimale. Sono mete perfette per concedersi un breve relax in autunno a prezzi scontati. Come questo paesino in terra sabina, immerso tra i boschi e circondato da antiche mura. Si chiama Casperia.

Casperia, in provincia di Rieti, è una piccola perla paesaggistica e architettonica che regala emozioni dimenticate. Circondata da montagne e colline coperte di alberi, si trova sul versante occidentale dei Monti Sabini in quel territorio di confine con l’Abruzzo e l’Umbria che ospitava i più antichi abitanti della regione, i Sabini. Abitarono il Lazio prima dei Romani e diedero a Roma ben due re.

Un borgo segreto nel Lazio

Il territorio in cui sorge Casperia, l’antica Aspra Sabina, è costellato di minuscoli borghi della stessa dimensione, alcuni persino più piccoli. Nelle immediate vicinanze ci sono Roccantica e Montasola che conta solo 389 abitanti. I rapporti tra i tre paesini risalgono all’anno 1.100, come attestano documenti d’archivio e mappe che parlano di liti per i confini tra gli abitanti dei castelli. Casperia conserva il fascino di un borgo che è diventato moderno senza perdere la sua identità. Perdersi tra le sue strade è un vero piacere. I vicoli si snodano concentrici, a buccia di cipolla, intorno alla piazza principale dedicata a San Giovanni Battista che ospita la chiesa con gli affreschi del ‘300 e la torre del XIII secolo. Passeggiare lungo la cinta muraria regala panorami mozzafiato dove la vista può spaziare tra la valle del Tevere e i Monti Sabini. A ridosso della cinta muraria si erge Palazzo Forani, costruito dalla nobile famiglia dei Bruschi.

Il costo di un soggiorno

La bellezza di Casperia, un borgo segreto nel Lazio, comincia a fare notizia. Non è raro imbattersi in personaggi famosi tra le viuzze lastricate o nei vari locali del borgo. Luca Zingaretti e Luisa Ranieri, Beppe Vessicchio, Miriam Leone hanno scoperto il fascino del borgo e l’atmosfera rilassante che vi si respira. Il silenzio, il venticello che sale dai boschi, le pietre calde e ambrate.

Quanto costa un soggiorno a Casperia? Si può pernottare nel borgo in varie strutture gestite da host privati a partire da 30/40 euro a notte a persona in doppia. Invece i migliori locali in cui pranzare, secondo il giudizio degli utenti riportato sui siti specializzati, sono Il Terebinto (fascia di prezzo: 10€/30€), l’Osteria Vigna (fascia di prezzo: 15€/25€), Le Cucine del Borgo (fascia di prezzo: 30€/60€) che si trova però nella vicina Roccantica.