In questo articolo vogliamo occuparci di azioni da acquistare nel caso in cui i mercati azionari dovessero accelerare al ribasso. Le azioni SNAM, infatti, si sono sempre comportate meglio del mercato nelle fasi di turbolenza.

Il dividendo e le sue prospettive

Uno dei punti di forza di SNAM nel corso degli ultimi anni è stato il rendimento del suo dividendo che si è sempre mantenuto pari a circa il 5% o superiore. Anche per il prossimo anno le attese sono per un rendimento pari a circa il 6%. Tuttavia c’è un problema di sostenibilità del dividendo stesso.

Come si vede dalla figura seguente, infatti, a fronte di un rendimento costante, il payout nell’ultimo anno è schizzato al 136%. Ciò vuol dire che la società ha distribuito più dell’utile di bilancio e che per garantire il dividendo ha dovuto attingere alle riserve.

Le raccomandazioni degli analisti

Gli analisti hanno un’ottima considerazione del titolo SNAM. Il rating medio, infatti, è Compra e il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di poco inferiore al 20%. L’aspetto interessante, poi, è che anche nello scenario peggiore, le azioni SNAM, almeno secondo le raccomandazioni degli analisti, appaiono sottovalutate di oltre il 3%.

Azioni da acquistare nel caso in cui i mercati azionari dovessero accelerare al ribasso: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo SNAM (MIL:SRG) ha chiuso la seduta del 20 ottobre a quota 4,399 €, in ribasso dello 0,59% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è ribassista, ma le quotazioni si sono appoggiate all’importante supporto in area 4,37 €. Il futuro del titolo, quindi, potrebbe dipendere pesantemente da quanto accadrà in prossimità di questo livello. La sua rottura potrebbe causare un’accelerazione ribassista secondo lo scenario mostrato in figura. In caso di tenuta, invece, una ripartenza potrebbe essere molto probabile.

Articoli che potrebbero interessarti

Altro che riforma della Sanità, ecco dove ti pagano 20.000 euro al mese se sei medico o infermiere