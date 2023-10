Momento molto particolare per i mercati che continuano a scendere nonostante siamo entrati in una finestra temporale che vede il favore per i rialzi. Il mese di ottobre negli annali storici ha rappresentato quasi sempre un punto di ripartenza, e il periodo ottobre/maggio ha quasi sempre mostrato un rendimento positivo superiore agli altri periodi dell’anno. Oggi tutto sembra muoversi al contrario della casistica storica. Cosa attendere da ora in poi? A Wall Street potrebbe aprirsi un baratro inaspettato e si potrebbe scendere anche del 20/30% dai livelli attuali. Questo potrebbe essere uno scenario possibile se nelle prossime settimane verranno rotti supporti importanti.

Oltre questi livelli secondo l’analisi dei grafici si salvi chi può

Lo studio dei grafici non è una scienza perfetta e sicuramente non è esatta. Sui mercati può accadere di tutto, ma con i grafici ci riesce a mantenere un affidabile polso della situazione.

La rottura dei minimi di marzo 2023 farebbe modificare la tendenza annuale da rialzo a ribasso. I livelli indicati sono:

Dow Jones

31.429

Nasdaq C.

10.982

S&P500

3.808.

Nel breve gli swing che si sono formati la scorsa settimana nelle serie storiche dal 1898 ad oggi hanno visto nella settimana seuccessiva solo il 10% di probabilità che la tendenza venga ristabilita al rialzo. Questo potrebbe essere l’inizio di un forte ribasso. Sia chiaro, fino a prova contraria!

A Wall Street potrebbe aprirsi un baratro: i livelli di breve termine

La seduta di contrattazione del giorno 20 ottobre si è chiusa ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.127,28

Nasdaq C.

12.983,81

S&P500

4.224,16.

Se volessimo paragaonare lo stato attuale dei grafici, da come li vediamo noi, potremmo pensare a una persona di 70 kg che viene spinta da una montagna a testa in giù, con un cappio da 100 kg intorno al collo. Siamo molto pessimisti, e questo ci viene dai grafici. Cosa potrebbe far tornare un certo ottimismo?

Una chiusura del 27 ottobre superiore ai seguenti livelli:

Dow Jones

33.148

Nasdaq C.

13.603

S&P500

4.394.

Brutti momenti e pessimi presagi.

