Sarà capitato a tutti di essere invitati a cena a casa di un amico o di un conoscente e di notare quanto fossero puliti alcuni angoli di casa, come ad esempio gli elettrodomestici della cucina. Quando questo accade ci assale solitamente una punta di invidia, e di conseguenza tentiamo in tutti i modi di capire quale tecnica abbiano usato. Potremmo rimanere felicemente sorpresi dallo scoprire che, in molti casi, il segreto non risiede in prodotti costosi e introvabili, bensì nell’intelligenza di chi ha messo in pratica quei rimedi. Ma cerchiamo di capire meglio svelando un metodo che ha davvero dell’incredibile. Infatti vedremo come un bicchiere di Coca-Cola e uno spazzolino da denti faranno miracoli nella pulizia di questo elettrodomestico.

Ad un costo bassissimo

Per quanto i prodotti ad oggi sul mercato siano assolutamente efficaci e raccomandati, consigliamo sempre di tentare, quando possibile, rimedi fatti in casa. Per due motivi fondamentali. Innanzitutto perché andremo a risparmiare, dal momento che nella maggior parte dei casi si usano scarti e ingredienti che già popolano la nostra cucina. In secondo luogo perché ne avremo in cambio, una volta messo in pratica il metodo, una soddisfazione personale non indifferente.

Addio incrostazioni

Non molto tempo fa, in questo articolo, abbiamo avuto modo di sottolineare e descrivere le proprietà corrosive e disinfettanti della famosissima Coca-Cola. Come con il bagno, anche con la cucina è possibile godere dei vantaggi che questa bevanda gassata è in grado di darci. Specialmente con un angolo della cucina in particolare, quello che più di tutti ci fa penare per mantenerlo pulito. Vediamo di quale si tratta. Infatti un bicchiere di Coca-Cola e uno spazzolino da denti faranno miracoli nella pulizia di questo elettrodomestico. Probabilmente i nostri Lettori avranno ben capito a quale ci riferiamo. Stiamo infatti parlando del forno. A causa del frequente uso che ne facciamo e della moltitudine di alimenti che poniamo al suo interno, questo tende spesso ad essere vittima di sporcizia e incrostazioni.

Bene, se i prodotti soliti faticano a funzionare, consigliamo di provare questa tecnica. Procuriamoci un bicchiere di Coca-Cola e versiamone il contenuto sulle griglie del forno, ovviante spento. Dopodiché con l’aiuto di uno spazzolino da denti vecchio andiamo a grattare via tutto il calcare e lo sporco presente al suo interno. Tra l’azione abrasiva della bevanda e lo sfregare delle spatole dello spazzolino, riusciremo senza dubbio ad eliminare tutti i residui di sporcizia presenti. E in men che non si dica il forno tornerà a brillare come il primo giorno. Provare per credere. Dunque ecco in che modo un bicchiere di Coca-Cola e uno spazzolino da denti faranno miracoli nella pulizia di questo elettrodomestico.