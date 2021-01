Una delle stanze della casa che più tende a sporcarsi è sicuramente il bagno. Esistono infatti sul mercato moltissimi prodotti specifici che hanno come obbiettivo proprio quello di eliminare la sporcizia in questo angolo di casa. Più nello specifico parliamo di detersivi e liquidi in grado di combattere il calcare e la ruggine. Forse non tutti sanno però che, per eliminare la sporcizia, possiamo farci aiutare da elementi che solitamente sono già presenti nelle nostre case. Dunque, andiamo a vedere come far tornare il bagno splendente e pulito senza spendere un euro in prodotti specifici.

Un riutilizzo economico

Ovviamente i prodotti acquistabili in negozio, o su internet, sono sicuramente raccomandabili. Oltre a questi però, è importante conoscere anche le alternative, che si rivelano di certo più economiche. Infatti parliamo di utilizzare come strumento di pulizia un alimento che, quasi sicuramente, tutti possediamo all’interno della nostra abitazione. Vediamo dunque come far tornare il bagno splendente e pulito senza spendere un euro in prodotti specifici.

Una spugna e una Coca-Cola

Ci siamo già occupati in passato delle proprietà pulenti di questa famosa bevanda. Come possiamo vedere in questo articolo infatti, la Coca-Cola si presenta come un ottimo prodotto per sgrassare i vetri. I vantaggi di averla in casa però non finiscono qui. Infatti possiamo utilizzarla anche per pulire il bagno e, più nello specifico, la vasca e la doccia. Infatti dopo un po’ di tempo, a causa della tanta acqua e dei prodotti che usiamo, la doccia tende a sporcarsi e a riempirsi di calcare.

Ecco dunque che la Coca-Cola può venirci in aiuto. Infatti oltre la ruggine, l’acido fosforico presente nella bevanda è in grado anche di eliminare calcare e grasso.

Dunque prendiamo una spugna, bagniamola con la Coca-Cola e cominciamo a strofinare forte sulle macchie che vogliamo rimuovere. Ripetiamo l’operazione un paio di volte, per poi risciacquiamo abbondantemente. In men che non si dica, le macchie di calcare e di grasso leveranno il disturbo.