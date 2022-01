Con l’arrivo del nuovo anno solitamente ci aspettiamo grandi cambiamenti.

La voglia di dare una svolta alla propria vita c’è ma anche il nostro impegno deve essere attivo.

A volte, poi, le stelle possono darci una mano, ma l’oroscopo purtroppo non sempre è clemente.

Alcuni segni saranno baciati dalla fortuna mentre altri, invece, dovranno stringere i denti prima di beneficiare del favore della dea bendata.

Anche i pianeti, però, possono fare la differenza.

Per esempio, Saturno è uno dei più importanti ed essere nelle sue grazie vorrebbe dire sperimentare un periodo di forti equilibri. Potremmo diventare più coerenti, tolleranti e forse anche saggi.

Per quanto riguarda Marte, se fossimo in armonia con questo pianeta diventeremmo più intraprendenti e impavidi. Venere amica, poi, è il tocco che ci vorrebbe per vivere un amore da favola, appagante e sereno.

Febbraio sarà il mese più fortunato per questi 3 segni zodiacali che trionferanno in amore, protetti da Marte e Venere

I segni che scopriremo in questo articolo avranno a febbraio proprio Marte e Venere in trigono.

In astrologia questa posizione dei pianeti rispetto ad un segno zodiacale rivelerebbe un periodo di grande positività e benessere.

Un equilibrio che porterebbe tutto ad allinearsi per il meglio in settori come lavoro, finanze e salute.

A beneficiarne, però, sarà soprattutto l’amore, che a febbraio raggiungerà vette fortunate mai sperimentate prima.

Capricorno

Il primo segno che troverà giovamento da questo particolare movimento celeste è il Capricorno, star dell’oroscopo 2022.

Il Capricorno è partito in quarta già a gennaio e proseguirà la sua corsa anche a febbraio.

Per quanto riguarda l’amore, in questo nuovo mese ad attenderlo ci saranno tanta passione e romanticismo verso il proprio partner.

Se venisse, invece, da un periodo di delusioni sentimentali, grazie a Marte troverà il coraggio di amare di nuovo e buttarsi in una nuova relazione.

Vergine

Anche per questo segno amore a gonfie vele a partire da febbraio.

I nati sotto il segno della Vergine si troveranno a dover lottare contro la propria pignoleria e precisione per fare spazio a un sentimento imprevedibile come l’amore.

La coppia potrà godere del periodo propizio per prendere importanti decisioni e stabilizzare il rapporto.

In caso di nuove conquiste, invece, questo sarà il momento giusto da cogliere per mettersi in gioco.

Marte complice regalerà intraprendenza e sicurezza che permetteranno finalmente di dare spazio a quella dichiarazione rimandata da troppo tempo.

Toro

A completare la tripletta arriva il Toro, che vivrà un febbraio con gli occhi a cuoricino.

Questo lo porterà a trovare di continuo nuove occasione per nuove conquiste travolte da un romanticismo senza pari.

Inoltre, la coppia vivrà giorni frizzanti immergendosi in un’atmosfera da prime volte che rafforzerà l’amore rendendolo pronto a tutto.

