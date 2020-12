Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



L’antipasto è fondamentale in tutte le cene che si cucinano. È proprio questo piatto, infatti, che apre le danze e che farà prendere la giusta piega alla serata. E per far sì che la cena che si sta per mangiare sia davvero unica, anche l’antipasto deve esserlo. E noi del team di ProiezionidiBorsa abbiamo un consiglio davvero interessante per cucinarne uno delizioso. Perciò, ecco un antipasto unico con questa ricetta che lo renderà diverso da tutti gli altri. Ecco come preparare le castagnole salate

Gli ingredienti necessari per questa ricetta particolare

Ecco tutti gli ingredienti che si dovranno avere in casa per cucinare le castagnole salate per 8 persone:

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Il nuovo Libro che ti insegna a guadagnare con le tue monete SCOPRI DI PIÙ

300 gr di farina 00

100 gr di parmigiano

2 uova

200 gr di ricotta

sale

½ bustina di lievito istantaneo in polvere per preparazioni salate

olio di semi di arachide

E ora basterà vedere quali sono i passaggi necessari per realizzare un antipasto unico con questa ricetta che lo renderà diverso da tutti gli altri.

La ricetta delle castagnole salate

Per prima cosa bisognerà rompere le uova in una ciotola, aggiungere la ricotta e iniziare a mescolare il tutto. Successivamente, bisognerà aggiungere il parmigiano grattugiato e il sale, continuando a mischiare gli ingredienti. A poco a poco, poi, si dovrà versare la farina assieme al lievito, fino a che l’impasto non sembrerà abbastanza elastico e compatto. Dopo aver impastato con le mani, bisognerà creare delle palline di uguale misura. In una padella, poi, far scaldare l’olio di semi di arachide e quando sarà il momento, mettere a friggere 6 palline di impasto. Bisognerà farle cuocere per una decina di minuti, girandole in continuazione, per farle cuocere da ogni lato. Quando saranno pronte, basterà scolarle su una carta assorbente e servirle. Rimarranno tutti a bocca aperta!

Approfondimento

Un antipasto che avvolgerà il palato e di cui nessuno potrà più fare a meno