Questa fine 2020 potrebbe essere per Innovatec l’inizio di un’esplosione rialzista con il titolo azionario che potrebbe quintuplicare il suo valore nei prossimi mesi. Queste, infatti, sono le risultanze dell’analisi grafica e previsionale.

Ci sono, però, anche importanti news riguardanti il gruppo che sostengono i corsi di Borsa. Recentemente, infatti, Innovatec ha acquistato la maggioranza di Clean Tech LuxCo S.A. creando il primo gruppo italiano quotato all’AIM Italia totalmente integrato nella clean technology.

Se a questo si aggiunge che il gruppo sta aumentando tantissimo il suo portafoglio ordini, ci capisce come Innovatec possa esesre davvero il titolo sul quale puntare per il 2021.

Un titolo azionario che potrebbe quintuplicare il suo valore nei prossimi mesi: le indicazioni dell’analisi grafica e previsionale

Innovatec (MIL:INC) ha chiuso la seduta del 11 dicembre a quota 0,689 euro in rialzo del 15,6%.

Time frame settimanale

Sul settimanale era in corso una proiezione ribassista (linea continua) che con la chiusura del 11 dicembre è stata completamente spazzata via. Dopo quattro settimane, infatti, è stata rotta al rialzo la fortissima resistenza in area 0,562 euro. Con volumi in aumento, quindi, le quotazioni sono dirette verso gli obiettivi in area 0,878 euro e 1,112 euro per un potenziale massimo guadagno del 80% circa.

Da notare che sia il BottomHunter che lo Swing Indicator sono rialzista da quanto le quotazioni erano in area 0,55 euro.

Time frame mensile

Sugli attuali livelli la proiezione in corso è rialzista e lo Swing Indicator darebbe un segnale rialzista alla chiusura di dicembre. In questo caso il potenziale rialzista della proiezione è stratosferico. L’obiettivo più vicino, infatti, si trova in area 1,4 euro per un potenziale guadagno del 100% rispetto ai livelli attuali. Qualora, invece, venisse raggiunto il III obiettivo di prezzo in area 3,41 euro il titolo quintuplicherebbe il suo valore.

