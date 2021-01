Un antipasto facile ed economico ma in grado di stupire tutta la famiglia. Rispetto a qualche anno fa, è molto più semplice trovare idee originali per preparare ottime ricette. Infatti oggi abbiamo a disposizione un mezzo che fino a poco fa non avevamo, ovvero internet. Basta infatti scrivere due o tre parole chiavi su un motore di ricerca per scoprire migliaia di modi per cucinare il nostro piatto preferito. Proprio per questo, sono sempre di più le persone che decidono di mettersi alla prova e di cimentarsi ai fornelli.

Pochi euro, ma il risultato è strepitoso

Seguendo qualche trucco e prestando attenzione a tutti i passaggi, si possono preparare delle ricette veramente sfiziose. Sono tantissime le dritte e i consigli che possiamo trovare e che, con un po’ di dedizione ed impegno, potremo mettere in pratica per fare un’ottima figura con i nostri ospiti. È importante però ricordare che in cucina è necessario avere una buona dose di pazienza e, soprattutto, tanto amore per quello che si sta facendo.

Possedendo questi requisiti il divertimento, ma soprattutto i risultati, saranno garanti. Inoltre è già un po’ di tempo che sono disponibili in rete ricette che, per essere realizzate, richiedono veramente pochi euro. Con la scelta di ingredienti semplici ma gustosissimi infatti, saremo in grado di cucinare un piatto delizioso, spendendo pochissimo. A tal proposito, in questo articolo sveliamo come preparare un antipasto facile ed economico ma in grado di stupire tutta la famiglia.

Cornetti salati con mousse di mortadella

Gli ingredienti che ci servono per questa ricetta sono mortadella, pasta sfoglia, latte, formaggio spalmabile, panna e granella di pistacchi. Iniziamo ricavando dalla pasta sfoglia delle piccole strisce verticali. Avvolgiamole dunque a dei coni di metallo e, con l’aiuto di un pennello, bagniamoli con del latte. Mettiamo in forno i cornetti per venti minuti circa a duecento gradi. Nel frattempo prepariamo la mousse, quindi mettiamo nel mixer la mortadella insieme alla panna e al formaggio spalmabile. Una volta pronti, farciamo i cornetti con la mousse, assicurandoci di riempirli fino al bordo e, per finire, versiamo sopra una manciata di granella di pistacchi. In pochi semplici passi, il piatto sarà pronto per essere servito e gustato.