Arriva la primavera in anticipo a casa nostra con questa pianta.

L’Epifania è passata e le feste sono finite fino a Carnevale. La primavera è ancora lontana, il freddo e la neve regnano ancora incontrastati. Nonostante ciò, i negozi specializzati hanno iniziato a vendere il più primaverile dei fiori ornamentali: la primula.

In vendita si trovano esemplari di vari colori e sono un fiore bellissimo che decora le nostre case e i nostri giardini. Questa pianta è molto semplice da curare e vivrà a lungo se seguiremo questi semplici consigli.

Cure e attenzioni

Molto semplici da coltivare, le primule vanno però trattate con cura. Una volta acquistate si può scegliere di travasarle in un vaso più grande oppure metterle nella terra.

Se le mettiamo nella terra dobbiamo procurarci un humus grasso e concimare il terreno periodicamente. Dovrebbero stare in una zona fresca su cui non batta direttamente il sole.

Se invece decideremo di lasciarle in vaso dovremo comunque travasarle in un vaso più grande con un terriccio che dreni l’acqua.

Importante curare l’annaffiatura: occorre fare in modo che la terra sia umida senza ristagni di acqua. Se vogliamo che le nostre primule durino a lungo e siano sempre colorate e vivide dobbiamo posizionarle in un luogo della casa riparato, lontano dai raggi e da fonti di calore. Attenzione quindi a non tenerle vicino a termosifoni accesi o sul davanzale. In questo periodo è consigliabile tenerle sul balcone o sul davanzale esterno ella finestra.

Se le foglie si seccheranno andranno tagliate con delle forbici. Se useremo queste cautele questo fiore ogni anno ci delizierà coi suoi fiori colorati.

Se sceglieremo di acquistare una primula potremo abbellire la nostra casa con un fiore che porterà gioia e colore. Dovremo aspettare ancora qualche mese per la primavera vera e propria ma nel frattempo possiamo sognarla con un bel vaso di primule. Se invece vogliamo una pianta che purifichi l’aria potremo optare per una tillandsia.