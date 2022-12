Vogliamo andare in vacanza a gennaio spendendo poco? Scopriamo 3 mete da favola in cui mangiare bene

Andiamo in vacanza a gennaio-proiezionidiborsa.it

Oggi parleremo di viaggi e sveleremo 3 luoghi stupendi in Italia e all’estero da visitare nel mese di gennaio. Sono tutte città d’arte dalla bellezza incredibile, ricche di storia, cultura e buon cibo. Inoltre, scegliere gennaio come mese per la partenza ci permetterà di risparmiare molto sul costo di treni, voli e hotel. Per saperne di più, continuiamo a leggere l’articolo.

Trascorse le feste natalizie, viaggiare significa risparmiare. Infatti, dopo l’Epifania partire è più semplice perché i prezzi delle strutture e dei biglietti di treni e aerei diminuiscono considerevolmente.

Il 2023 sarà un anno pieno di occasioni per spostarsi alla scoperta di luoghi nuovi, grazie alla presenza di numerosi ponti festivi. Inoltre, gennaio è considerato un mese di bassa stagione, dunque quale momento migliore per concedersi un weekend fuoriporta?

Vogliamo andare in vacanza a gennaio spendendo poco? Visitiamo una delle città d’arte più belle d’Italia

Il capoluogo della Sicilia è la meta ideale per un fine settimana all’insegna della bellezza. Palermo in inverno è caratterizzata da temperature miti che ci permetteranno di muoverci in città senza indossare un abbigliamento tipicamente invernale.

In un weekend a Palermo, possiamo visitare qualche museo, come la Galleria Francesco Pantaleone e la GAM per scoprire l’arte moderna e contemporanea siciliane.

Una delle attrazioni più caratteristiche della città sono le famose catacombe dei Cappuccini, un cimitero sotterraneo scavato intorno al XVI secolo.

Infine, lasciamoci rapire dalle bellezze arabo-normanne della città, come il Palazzo dei Normanni e l’imponente Cattedrale di Palermo.

A Palermo potremo mangiare il tipico street food fatto di arancine, pane e panelle e sficioni spendendo pochissimo. Possiamo raggiungere Palermo con voli da circa 40 euro e pernottare a partire da 30 euro per notte.

Cosa vedere a Napoli a gennaio

Napoli lascia tutti a bocca aperta anche in inverno. Dopo aver fatto una passeggiata per ammirare i simboli della città come Castel dell’Ovo, il lungomare e il Vesuvio, visitiamo qualche edificio storico. Il Palazzo Reale, il Duomo e il Maschio Angioino sono luoghi imperdibili una volta giunti a Napoli.

Potremo perderci tra vicoli caratteristici e botteghe artigiane prima di correre a gustare le specialità tipiche di Napoli. Oltre alla pizza napoletana, proviamo le sfogliatelle, i babà, le zeppole e il pane con i friarielli.

Pernottare a Napoli a gennaio ci farà spendere poco: troveremo hotel e strutture a partire da soli 30 euro. Per i treni invece troviamo biglietti a partire da 40 euro circa.

Cosa fare a gennaio nella città d’oro

Vogliamo andare in vacanza a gennaio spendendo poco? Scegliamo Praga per un fine settimana indimenticabile.

Potremo vedere l’incantevole Piazza Vecchia, il celebre orologio astronomico e visitare il caratteristico caffè cubista. Merita una visita anche la Dancing House. Costruita negli anni ’90, l’edificio ha le sembianze di 2 ballerini che danzano sulla città.

Al tramonto rechiamoci sul Ponte Carlo, con la sua stupenda porta gotica. La struttura collega la città vecchia al quartiere di Malà Strana.

A Praga si mangia bene spendendo molto poco: potrebbero bastare 15 euro bevande incluse. Non perdiamoci il tradizionale gulasch, le salsicce e il prosciutto di Praga, le zuppe di cipolle e crauti. Tra i dolci, proviamo invece il trdlo, un delizioso pane speziato.

I prezzi degli hotel a gennaio partono da circa 30 euro, mentre i voli si aggirano intorno ai 70 euro.