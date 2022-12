Perché a Capodanno si mangia il cotechino con le lenticchie? Ecco il vero motivo che non tutti sanno

Sulle tavole italiane a Capodanno molti mangiano il cotechino con le lenticchie. La tradizione è ormai consolidata, ma molti potrebbero non sapere perché questo accade e perché questa usanza si è tramandata nel tempo e resiste da ormai tanti anni.

Mangiare il cotechino con le lenticchie a Capodanno è cosa piuttosto diffusa in Italia. Si tratta di un’abitudine che ha radici simboliche. Lo sai fa anche se si è al culmine di un cenone in cui si è mangiato tanto, in una delle tante abbuffate che contraddistinguono il periodo natalizio.

Per capire dove si radichi questa consuetudine alimentare serve approfondire i discorsi all’interno della cultura popolare. L’idea è che mangiare il cotechino (o lo zampone) a mezzanotte con un contorno di lenticchie rappresenti qualcosa di ben augurante.

Ognuno ha, ovviamente, facoltà di credere o meno a questa idea. Resta, però, la curiosità di capire a cosa sia addebitabile questa scelta simbolica.

Perché a Capodanno si mangia il cotechino con le lenticchie? Le ipotesi

Il cotechino (o lo zampone, a seconda delle preferenze) potrebbe essere diventato l’icona di un buon augurio sulla base della sua natura. La sua composizione grassa avrebbe la caratteristica intrinseca di veicolare un messaggio positivo in vista del nuovo anno.

Altre letture storiche della tradizione individuano in quest’usanza un’altra associazione. Quella secondo cui il consumo di maiale rappresenterebbe una sorta di buon auspicio e una sorta di amuleto. La tradizione risalirebbe al Medio Evo.

Le lenticchie a Capodanno: una tradizione antichissima

L’idea che le lenticchie portino fortuna e addirittura prosperità affonda le sue radici addirittura al periodo dell’Antica Roma.

Pare che si usasse consumarle sia come buon augurio, esattamente come avviene oggi, che regalarle ai propri affetti. L’idea simbolica era che queste si trasformassero in moneta e dunque portassero ricchezza a quanti le ricevevano.

Nelle diverse narrazioni che provano a spiegare i motivi di questa tradizione si sottolinea la somiglianza nella forma tra monete e lenticchie.

Cenone di Capodanno: un’altra serata di eccessi

Soddisfatta la curiosità del perché a Capodanno si mangia il cotechino con le lenticchie, i dubbi potrebbero restare su come tenersi in forma. Non è, però, un mistero che nutrizionisti e dietologi invitino a godersi pranzi e cene natalizie come momenti di convivialità.

Non è praticamente mai l’eccezione di Natale o Capodanno a generare gravi problemi di linea o un significativo aumento di peso. L’indicazione quasi sempre è, perciò, quella di godersi qualche peccato di gola se non ci sono controindicazioni.

Gli errori da evitare serve, invece, averli ben presenti quando ci si lascia alle spalle i giorni festivi.

Ad esempio, evitando di fare colazione con il pandoro avanzato nei giorni feriali o merenda con i torroni. Una condotta reiterata di questo tipo potrebbe far aumentare il rischio che l’eredità di chili di troppo lasciata dal Natale possa anche diventare un po’ più importante.