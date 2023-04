Un alimento contro il colesterolo e ricco di antiossidanti? Si trova in questo pesto di Gino Paoli

Ogni giorno cerchiamo di mangiare qualcosa che faccia bene alla salute e che sia gustoso. Molte volte si cede alla tentazione e si preparano piatti molto ricchi di condimento. Potrebbe essere un interessante compromesso una particolare ricetta amata da Gino Paoli.

Quando l’età avanza si cerca di evitare gli eccessi specialmente a tavola. Sarebbe bene controllare lo stato di salute almeno una volta l’anno. Anche delle semplici analisi del sangue sarebbero utili. I livelli che spesso preoccupano sono quelli elevati di glicemia e colesterolo. A parte fattori genetici ereditari, lo stile di vita potrebbe avere un ruolo sul nostro benessere. In generale i medici consigliano di evitare il fumo, l’alcol e la sedentarietà. Sarebbe preferibile fare un po’ di attività fisica e mangiare sano. Oltre a circa 2 litri di acqua al giorno, dovremmo assumere frutta e verdura ricchi di vitamine e minerali. Di particolare importanza sarebbero gli antiossidanti contro l’invecchiamento cellulare.

Un alimento contro il colesterolo e ricco di antiossidanti presente in ogni casa

Potrebbe essere utile aggiungere ai nostri piatti in giusta quantità un alimento che abbiamo tutti a casa. Secondo gli esperti conterrebbe soprattutto vitamina E e vitamina A. Stiamo parlando dell’olio di oliva. L’Italia è uno dei Paesi che ne produce in maggiore quantità e di qualità ottima. L’olio d’oliva con i suoi antiossidanti potrebbe controllare i livelli di colesterolo e proteggere il sistema cardiovascolare. Inoltre avrebbe anche un effetto lassativo e aiuterebbe la pelle a rimanere elastica. Oltre a usarlo per insaporire l’insalata o per friggere, quest’alimento è uno degli ingredienti di un condimento classico. Si tratta del pesto.

Una variante saporita del classico pesto di basilico

Molti Vip non solo sono dei buongustai ma si cimentano spesso in cucina. Uno tra tanti sarebbe Gino Paoli. Il cantautore è famoso per canzoni come La gatta, Sapore di sale, Una lunga storia d’amore e Senza fine. Pochi anni fa nel corso di un’intervista ha spiegato come preparerebbe il pesto insieme alla moglie.

Innanzitutto in una pentola cuocerebbe fagiolini e patate tagliate piccole insieme alla pasta. Nel mortaio di marmo strofina dell’aglio, poi lava e asciuga delle foglioline di basilico di Pra’. Mentre le pesta aggiunge olio extravergine di oliva, come abbiamo visto, un alimento contro il colesterolo e ricco di antiossidanti. Dopo Gino Paoli verserebbe dei pinoli e anche dei gherigli di noci. Per quanto riguarda il formaggio, metterebbe due terzi di Parmigiano reggiano e un terzo di Pecorino sardo. Preparato il pesto, condisce poi la pasta. Le trofie o le trenette sarebbero i formati più adatti.