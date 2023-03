Lasagne o tortellini? Ecco i segreti di Iva Zanicchi per preparare un gustoso piatto della sua infanzia

La cucina italiana è ricca di ricette prelibate e saporite. Specialmente quelle tradizionali e regionali si preparano con cura nei giorni di festa. Pensiamo a primi come le lasagne al forno oppure ai risotti. Alcuni piatti ci ricordano gli anni dell’infanzia, come uno a cui la nota cantante Iva Zanicchi è legata. Scopriamo qual è e i suoi segreti per farlo.

Acqua e latte sono le prime esperienze alimentari del neonato. Pian piano comincia a conoscere e apprezzare tanti altri cibi. Ognuno di noi ha dei ricordi dell’infanzia, magari da collegare a odori e a sapori. Anche se cerchiamo di rifare le ricette della mamma o della nonna il risultato spesso ci soddisfa poco. È bello però contiuare le tradizioni e tramandarle a figli e ai nipoti. Anche personaggi famosi nelle interviste di solito raccontano di aneddoti del passato e anche dei loro gusti. Con l’avvento dei social possiamo pure vederli in azione in cucina. Video e foto li ritraggono mentre preparano piatti tipici. Pensiamo ad attori come Gwyneth Paltrow o a calciatori come Paulo Dybala. Rimane indelebile il ricordo di Ugo Tognazzi che cucinava personalmente per i suoi amici ospiti.

Una lunga carriera artistica

Una delle cantanti più amate del panorama musicale italiano è Iva Zanicchi. Ogni tanto fanno notizia le sue battute e gaffe involontarie. Il suo carattere giocoso e la sua spontaneità la rendono unica. Ricordiamo però anche una lunga carriera che prosegue dagli anni Sessanta. Alcuni suoi successi sono tuttora molto apprezzati. Citiamo canzoni come Zingara, La riva bianca, la riva nera, Come ti vorrei. Ha vinto ben tre volte Sanremo, ha tenuto dei concerti in tanti Paesi del Mondo e persino al Madison Square Garden di New York. È stata anche conduttrice tv e politica.

Attualmente possiamo vedere Iva Zanicchi nel programma di RaiUno Il cantante mascherato. La sua passione per la cucina la esterna a volte su Instagram e quando è ospite in programmi tv. In alcuni ad esempio ha svelato il suo legame con un piatto in particolare.

Lasagne o tortellini? Ecco i segreti di Iva Zanicchi per un gustoso piatto unico

Iva Zanicchi ha intitolato un suo libro Polenta di castagne. Si tratta di un cibo tipico e semplice della tradizione insieme a tanti altri. Se pensiamo all’Emilia Romagna l’associamo di solito a primi come tortellini, lasagne, tagliatelle e cappelletti. Eppure, come in altre Regioni, ci sono pure piatti semplici e gustosi poco noti.

Di uno in particolare ha parlato la Zanicchi in alcune interviste. Si tratta della pattona. La cantante ha svelato come farlo bene. Bisogna innanzitutto lessare una patata. Con farina e acqua gasata si fa una pastella per preparare una crepe da cuocere con poco olio. Mescolare la patata schiacciata poi con un uovo, del latte e del Parmigiano. Mescoliamo pure del trito di rosmarino e aglio e del lardo a pezzetti. Dopo si stende il tutto sulla crepe cotta. Bastano pochi ingredienti facilmente reperibili per portare in tavola un piatto gustoso. Lasagne o tortellini? Ecco i segreti di Iva Zanicchi per preparare la pattona.