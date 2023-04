Perdere peso per la prova costume e avere fianchi stretti a 30 e a 40 anni: che sport fa Chiara Ferragni e il segreto del suo fisico longilineo

Come perdere peso in vista della prova costume? Ti sveliamo qualche trucco. Chiara Ferragni è l’influencer italiana più nota in assoluto. Sfoggia sempre un fisico snello e longilineo, che abbiamo avuto modo di vedere anche a Sanremo. Oggi vediamo come si allena e che sport fa.

Chiara Ferragni, classe 1987, si è autodefinita un’imprenditrice digitale. Una definizione che la rende forse più che una semplice influencer.

La sua immagine è molto importante. Infatti è un’icona di stile e di fascino e proprio per questo deve tenersi sempre in forma. Ormai si avvicina ai 40 anni e certamente il suo metabolismo comincia a cambiare. Eppure, anche dopo due gravidanze, Chiara è impeccabile e sempre in forma. Quali sono i suoi segreti? Ecco quali sport fa e che possono aiutare tutte a perdere peso per la prova costume e avere fianchi stretti a 30 e a 40 anni.

Che sport pratica Chiara Ferragni

La Ferragni non è un’appassionata dell’attività fisica. Infatti non si allena molto spesso ma soltanto tre volte a settimana. Si tratta comunque di una frequenza valida e sostenibile per tante persone.

Uno dei suoi sport preferiti è il pilates ma talvolta si diletta anche a sciare. Negli altri quattro giorni della settimana si dedica a sessioni di cardio di circa 30-40 minuti.

Insomma, sembra che l’utilizzo di pesi non sia previsto dall’allenamento della Ferragni. Quest’ultima sfoggia infatti un fisico magro e longilineo, lontano da quello più ‘’fit’’ che sembra andare in voga recentemente.

Perdere peso per la prova costume e avere fianchi stretti a 30 e a 40 anni: il suo esercizio preferito

Chiara Ferragni predilige esercizi che permettono di allenare la schiena e la pancia. Tra questi c’è il plank, un vero e proprio toccasana per queste parti. Ti permette di tonificare l’addome e anche di migliorare la postura. Assieme ad una dieta corretta e ad una moderata e regolare attività fisica ti permetterà di dimagrire in vista della prova costume.

Come fare il plank

Per eseguire un plank devi metterti a quattro zampe (preferibilmente su un tappetino da yoga) e in appoggio sugli avambracci e i gomiti. Quindi, alzati in modo tale da avere il corpo esteso e i piedi paralleli, né troppo distanti né troppo vicini. Cerca di restare quanto più tempo possibile in questa posizione, almeno 10 secondi per cominciare. Prenditi una pausa e poi ripeti più volte questo esercizio. Durante il plank è molto importante tenere il bacino in retroversione e l’addome contratto.

Per approfondire

Dimagrire per avere pancia piatta e lato B di marmo: come si allena Michelle Hunziker