Un alimento che tutti dovrebbero provare per migliorare la salute, lo dice la scienza

Un alimento che tutti dovrebbero provare per migliorare la salute: stiamo parlando delle arachidi dette anche più comunemente noccioline americane. Esse sono un legume ricco di vitamine, antiossidanti, minerali e fibre oltre che di grassi sani.

È una pianta erbosa, appartenente alla famiglia dei legumi. Da questo alimento viene ricavato anche l’olio di arachidi utilizzato per le fritture, ma soprattutto un alimento buonissimo e che ha ormai invaso le nostre tavole: il burro di arachidi. Si tratta semplicemente di una pasta ottenuta dalla macinatura dei semi delle arachidi.

Proprietà delle arachidi sulla salute

Le arachidi se consumate frequentemente ci permettono di ottenere grandi benefici sulla salute

Hanno un ottimo contenuto proteico, sono ricche di nutrienti come folato, fibra, vitamina E, magnesio, fosforo. Non contengono zucchero o sodio.

Anche se prive di colesterolo sono molto ricche di lipidi e di acido oleico. Tuttavia, i grassi delle arachidi sono grassi mono e polinsaturi come acidi grassi 3,6 e 9 che offrono grandi benefici al sistema cardiovascolare.

Il consumo di questo legume aiuta il fegato ad equilibrare il suo funzionamento e facilita il pancreas ad elaborare gli zuccheri.

Le arachidi sono ricche inoltre di acido folico, una vitamina del gruppo B, indispensabile in gravidanza per il corretto sviluppo del feto.

Sono anche ricche di fibra naturale, fanno pertanto bene al sistema digestivo, ma anche al cuore, favorendo la prevenzione di malattie cardiache o del colon.

Fanno bene alla mente e al corpo

Hanno anche proprietà per prevenire l’insonnia, in quanto aiutano ad aumentare i livelli di serotonina nel cervello, utile anche a prevenire la depressione.

Ma hanno anche un ottimo potere nell’abbassare il colesterolo.

Sono delle antiossidanti naturali dunque ottime per mantenere l’organismo giovane e giocano un ruolo fondamentale anche per la bellezza della pelle.

Per tutte queste ragioni le arachidi sono un alimento che tutti dovrebbero provare per migliorare la salute, lo dice la scienza.

Le quantità consigliate giornalmente sono 30 gr al giorno, ed essendo particolarmente energetiche è bene non superare la dose consigliata. In un regime ipocalorico la quantità consigliata è anche inferiore.

Se l’articolo è stato utile ai Lettori, consigliamo anche la guida agli alimenti più pericolosi per le malattie cardiovascolari.