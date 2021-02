Molte ricette prevedono la formazione di quella deliziosa crosticina dorata e croccante, che si forma sulla superficie di pietanze come la pasta al forno, i cannelloni, le lasagne, le verdure, pesce e altre pietanze. Questa crosticina, detta gratin, conferisce maggior croccantezza ai cibi. In questo articolo vedremo le regole d’oro da seguire per ottenere un ottimo gratin.

Le regole d’oro da seguire per ottenere un ottimo gratin

La gratinatura perfetta si ottiene in questo modo: mettere la pietanza in una pirofila, posizionarla nel ripiano più alto del forno, accendere il grill ad una temperatura elevata, intorno ai 180°. Il grill agisce sulla superficie rendendola croccante, e di un colore dorato. Il miglior risultato si ottiene usando un forno a convezione precedentemente riscaldato oppure con un attrezzo più professionale, detto salamandra. Per avere il gratin bisogna cospargere i cibi con degli alimenti gratinanti e cioè formaggio, pane grattugiato, olio o burro.

Come gratinare la pasta

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Oil Free Fryer, la vera friggitrice ad aria Scopri il prezzo lancio

Per gratinare la pasta ed evitare che possa risultare asciutta, occorre utilizzare molto condimento, quindi olio, salsa o besciamella. Quindi, spolverizzare con formaggio grattuggiato o pangrattato per ottenere il gratin.

Come gratinare le verdure

Le verdure vanno cotte e poi gratinate in un secondo momento. Dopo la cottura ricoprire la superficie con burro e pangrattato o formaggio. Se si vuole effettuare una cottura unica in forno bisogna coprire la teglia con dell’alluminio per poi scoprirla a fine cottura e azionare il grill.

Come gratinare il pesce

Per gratinare il pesce non occorre utilizzare sostanze grasse. Basta preparare un mix di prezzemolo, aglio e sale. Per farlo, frullare questi ingredienti e aggiungere il pangrattato. Una volta pronto, cospargerlo sulla superficie del pesce e aggiungere un filo di olio. Con questo procedimento è possibile gratinare anche i frutti di mare.

Come gratinare la carne

La gratinatura della carne in forno prevede l’utilizzo di ingredienti come le uova e il pangrattato.

Per approfondire

La ricetta francese del gratin di patate