Ecco una nuova proposta culinaria rapida ed economica da leccarsi i baffi, un abbinamento sorprendente per preparare un secondo squisito in 20 minuti: il pollo al latte e limone. Non è il caso di spaventarsi, nonostante sembrino due ingredienti in contrasto, messi insieme rendono il petto di pollo, normalmente un po’ asciutto e stopposo, gustoso e morbidissimo. Il limone aggiunto al latte magicamente lo trasformerà in una cremina delicata che piacerà a tutti. Ma vediamo subito la ricetta.

Ingredienti per 4 persone

600 gr di petto di pollo già a fette;

sale q.b.;

latte intero o parzialmente scremato q.b.;

il succo di 1 limone;

80 gr di burro;

farina q.b..

Preparazione del pollo al latte e limone

Prima di tutto metteremo una padella su una fiamma bassa e vi lasceremo sciogliere il burro. Nel frattempo porremo la farina in un piatto e vi passeremo le fette di petto di pollo. Quando saranno ben infarinate le trasferiremo nella padella con il burro e le lasceremo rosolare fin quando non si saranno dorate da entrambi i lati.

Raggiunta la cottura desiderata, aggiungeremo il latte fino a coprire il pollo. Lasceremo cuocere su fiamma bassa fin quando non vedremo il latte iniziare a bollire, a quel punto potremo versare il succo di limone. Una volta che vedremo il latte rapprendersi trasformandosi in una cremina ma soprattutto sentiremo diffondersi un delizioso profumino in cucina, il pollo sarà pronto. Completeremo il piatto con una spolverata di pepe nero e serviremo ben caldo.

Chi è intollerante al glutine può sostituire la farina con della fecola di patate, mentre per gli intolleranti al lattosio il latte potrà essere tranquillamente sostituito con uno di tipo vegetale, il pollo resterà ugualmente ottimo. Chi ama i gusti più speziati potrebbe poi aggiungervi un po’ di paprica o di curcuma.

Il latte e il limone sono un abbinamento sorprendente per preparare un secondo squisito in 20 minuti a base di pollo che davvero piacerà a tutti e che può essere accompagnata da qualsiasi contorno, primo fra tutti ovviamente le classiche patate al forno ma una simpatica alternativa per non appesantire troppo la cena possono essere le zucchine o le melanzane croccanti, un contorno sfizioso che completerà una cenetta originale, per scoprirne la ricetta basterà cliccare sul link, buona esplorazione.