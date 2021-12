Chi ama consultare gli oroscopi si sarà reso conto che non tutti i segni zodiacali sono uguali. Le stelle influenzano in modo diverso la vita delle persone. Oltre agli astri, non va sottovalutata l’attitudine alla vita delle singole persone, infatti comportamenti e carattere incidono tantissimo.

Ci saranno segni zodiacali più tranquilli, altri più irosi e altri ancora più fortunati in amore. Da non tralasciare, poi, che in questo campo ci saranno alcune coppie più azzeccate e altre decisamente meno.

A riscuotere più fortuna in amore, ovviamente tra alti e bassi, troviamo questi 3 segni zodiacali.

Un 2022 ricco di felicità e amore travolgerà le coppie formate da questi fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo

I nati sotto al segno dei Gemelli tra una difficoltà e l’altra riusciranno ad impegnarsi in una storia seria. Il carattere a volte un po’ superficiale può portare a scontri con il partner ma, nella maggior parte dei casi, si risolveranno senza strascichi.

L’ingenuità dei Gemelli potrebbe indurre alcune persone manipolatrici ad approfittarsene, soprattutto nel 2022 bisognerà fare attenzione.

I Gemelli devono puntare all’amore vero, senza silenzi e senza paure. I silenzi, anche se a volte risolutivi, potrebbero uccidere una relazione sia in amicizia che d’amore.

Ottima la compatibilità della coppia Leone e Gemelli. Infatti, proprio il Gemelli ha bisogno di essere guidato da un partner dominante e il Leone sarà all’altezza del compito.

Per funzionare, questa coppia ha bisogno di concretezza e di impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati. Sicuramente la fortuna non mancherà e nel 2022 permetterà di raggiungere orizzonti mai immaginati prima.

Scorpione

Il secondo segno, più fortunato di altri in amore, ha il carattere spigoloso dello Scorpione. Le stelle hanno regalato agli Scorpioni fascino da vendere e la loro fortuna deriva proprio dalla loro forza e decisione.

Un segno che affascina ma potrebbe anche lasciare disorientati con la sua gelosia e la sua combattività.

Gli Scorpioni devono imparare a cogliere al volo le opportunità che la vita offre. Magari senza irritarsi nel caso in cui le cose non vadano esattamente come ci si aspettava.

Come si scriveva, lo Scorpione è davvero molto geloso in amicizia e in amore, non ama perdere le persone. Tuttavia, in amore predilige un partner dal carattere forte e deciso che sappia tenere testa. Lo Scorpione, infatti, non potrebbe mai stare con persone apatiche e incapaci di avere un’ opinione.

Tra le coppie ottime quelle formate da Scorpione e Aquario, entrambi molto orgogliosi ma comunque diversi. Lo Scorpione tenderà a dominare ma all’Aquario andrà bene così, evitare discussioni inutili è tutto per far funzionare il rapporto.

Pesci

Il terzo segno fortunato in amore è quello dei Pesci, persone interessanti e molto romantiche.

I Pesci credono nell’amore vero e lo cercano con particolare determinazione, quando incontrano la persona giusta è impossibile distoglierli dall’obiettivo.

Per evitare cocenti delusioni, però, non dovranno idealizzare eccessivamente l’altra persona. Una buona dose di realismo è sempre importante in qualsiasi rapporto di coppia.

Tra tutte, la coppia formata da Cancro e Pesci potrebbe essere davvero in una botte di ferro in questo 2022. Infatti, con impegno riusciranno a risolvere problemi che potrebbero, a prima vista, sembrare molto complessi.

Anche se a volte sembrerà difficile, si potrà provare a concentrarsi sulle cose belle, magari dimenticandosi momentaneamente i problemi. Quindi, un 2022 ricco di felicità e amore travolgerà le coppie formate da questi fortunati segni zodiacali secondo l’oroscopo.