Da alcune settimane le quotazioni di Equita Group stanno trovando una fortissima difficoltà nel superare la resistenza in area 3,94 euro (II obiettivo di prezzo). Questo livello era già stato indicato in un precedente report e sta provocando un ritracciamento che potrebbe spingere ulteriormente al ribasso le quotazioni rispetto agli attuali livelli.

Quando preoccuparsi per la battuta di arresto del rialzo in corso sul titolo Equita Group?

Fino a quando le quotazioni si manterranno sopra il supporto in area 3,54 euro non c’è da preoccuparsi. Si tratterebbe di un fisiologico ritracciamento dopo che il titolo, dai minimi di novembre 2020, è andato incontro a una performance superiore al 100%. Anzi, un ritracciamento del genere potrebbe essere funzionale a una ripartenza al rialzo che ha come obiettivo il III obiettivo di prezzo in area 5 euro.

Qualora, invece, il ribasso dovesse andare oltre 3,43 euro, allora prenderebbe piede lo scenario ribassista mostrato in figura dalla linea tratteggiata. In questo caso il titolo potrebbe spingersi in basso verso gli obiettivi in area 3,09 euro, 2,25 euro e 1,343 euro, rispettivamente I, II e III obiettivo di prezzo.

Considerazioni generali sul titolo Equita Group

Dal punto di vista della valutazione il rapporto PE esprime una forte sottovalutazione rispetto alla media dei suoi competitors. Per il resto il titolo risulta essere sopravvalutato.

Il rendimento del dividendo, invece, è un eccellente punto di forza del titolo. Al momento attuale lo stacco della cedola previsto per novembre 2021 ha un rendimento superiore al 5%. D’altra parte un rendimento così elevato non è una novità, Anche negli anni scorsi, infatti, il rendimento del dividendo è sempre stato superiore al 6% fino a raggiungere valori massimi dell’8%.

Il titolo Equita Group (MIL:EQUI) ha chiuso la seduta del 15 dicembre a quota 3,73 euro in ribasso dello 0,27% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale