Che sia Natale, vigilia o Capodanno, nei prossimi giorni avremo un bel po’ da brindare. Questo ci porterà a fare scorta di bottiglie con le quali accoglieremo gli ospiti o che porteremo in dono ai nostri cari. A tal proposito spesso ci orientiamo verso bottiglie ben note come lo Champagne. Benché questo possa essere un prodotto di indiscutibile qualità, di seguito scopriremo che ne esistono altri altrettanto buoni e a buon mercato. Infatti, oltre allo Champagne, ecco le bollicine deliziose ed economiche perfette per le feste.

Un orgoglio tutto italiano

Se non vogliamo partire subito con gli spumanti una delle alternative migliori per cominciare il pasto è il Lambrusco di Sorbara frizzante. Questo DOC è disponibile in molti supermercati e piattaforme online e ben si sposa a tutto il pasto. Gustoso e saporito sarà un piacere sorseggiarlo con un fritto di pesce o con antipasti. Tra le eccellenze c’è quello proposto dall’azienda Paltrinieri a 9 euro. Una bottiglia da scoprire e bere e ribere.

Giungiamo dunque a un vino che ha in comune la stessa metodologia di preparazione dello Champagne, ossia il metodo classico del Prosecco. Caratterizzato dell’inconfondibile nota marcatrice di pera, questo è il vino spumante più consumato in Italia. Per bere bollicine di grande qualità senza spendere un patrimonio potremmo pensare all’azienda Bortolomiol. Questa propone un Valdobbiadene Prosecco Superiore Extra Dry DOCG di grande qualità ad appena 8,50 euro.

Spostandoci invece in Franciacorta troviamo uno spumante realizzato con Chardonnay 100%. È il Franciacorta Brut Saten DOCG proposto dall’azienda Ca’ dei Pazzi. Di un bel colore paglierino saprà sorprendere con note di pompelmo e burro. Una grande bevuta a 17,40 euro.

Alternative allo Champagne

Per quanto delizioso lo Champagne ogni tanto raggiunge dei prezzi davvero proibitivi. Ecco perché per ottenere un ottimo risultato a un prezzo contenuto potremmo orientarci verso i Crémant.

Questi altro non sono che vini prodotti con la stessa tecnica dello Champagne (metodo classico) ma fuori dalla zona di denominazione. In particolare quelli alsaziani sono deliziosi e ne proponiamo 2 sotto i 20 euro.

Il primo è Crèmant d’Alsace Extra Brut “Paul Edouard” dell’azienda Domaine Bott-Geyl a 18,80 euro. Il secondo invece è una versione rosata dell’azienda Besthiem a 17,50 euro.

