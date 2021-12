Quando pensiamo al Natale ci vengono in mente le lunghe tavolate tra parenti, i pranzi infiniti e le luci meravigliose che illuminano ogni città.

Per il pranzo del 25 si inizia con un delizioso antipasto, si prosegue con deliziosi primi e secondi piatti e si conclude con il dolce. Che si tratti di pandoro, panettone o altro, l’importante è chiudere in bellezza e soprattutto in dolcezza.

Bene, abbiamo anche preso il caffè, ma adesso che si fa? Semplice, si gioca a tombola.

Tanti la adorano, ma tanti altri la trovano estremamente noiosa. Beh, se rientriamo nella seconda categoria o abbiamo soltanto voglia di cambiare gioco, ecco qualche suggerimento per divertirci in compagnia durante i pomeriggi di festa.

Che noia la solita tombola, ecco 5 giochi da tavolo per divertirsi nelle feste natalizie

Cominciamo dal paroliere, in cui la vista e l’attenzione sono gli elementi principali. Per vincere, bisogna trovare le parole nascoste nel più breve tempo possibile, sfida divertente e mai monotona.

Proseguiamo con il famosissimo mercante in fiera, che tanti attendono ogni anno con impazienza.

Passatempo d’eccellenza nel periodo natalizio, maggiore è il numero dei partecipanti, maggiore sarà il piacere di giocare tutti insieme.

Si continua con dixit, particolare intrattenimento che piacerà tantissimo agli appassionati di storia e narrazione. Infatti, si dovranno inventare frasi e racconti partendo proprio da specifiche immagini riportate sulle carte.

Andiamo ora a due giochi che troviamo molto raramente sulle tavole natalizie, ma che siamo certi piaceranno tantissimo e sveglieranno dall’abbiocco post-pranzo.

Scarabeo e cluedo

Quanti di noi giocavano da bambini a scarabeo, gioco da tavolo perfetto in ogni occasione. Tra amici o parenti, basterà unire le lettere e formare parole a più non posso. Che aspettiamo a prenderlo dai nostri vecchi armadi e sostituirlo finalmente alle solite carte?

L’ultimo gioco da tavola è cluedo, assolutamente adatto agli amanti del giallo e delle storie intriganti. Gli aspiranti investigatori si divertiranno a trovare i colpevoli e risolvere strani misteri.

Che noia la solita tombola, ecco 5 giochi da tavolo per divertirsi nelle feste natalizie regalando allegria ai pomeriggi in preda al sonno. E perché no, magari accompagniamo il tutto con un buon caffè o un delizioso amaro, perfetto dopo un lauto pasto come quello di Natale.

Divertirsi durante le vacanze è possibile, bastano solo un po’ di fantasia e certamente la giusta compagnia.

E poi, chi l’ha detto che le feste siano fatte solo per mangiare.