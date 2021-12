Siamo arrivati a dicembre, uno dei momenti più suggestivi dell’anno. I giorni passano scanditi da una crescente frenesia per l’arrivo imminente del Natale. Ma questo è anche un momento di bilanci sul passato, e possiamo stilare una lista di buoni propositi per il futuro. A darci una mano arrivano le previsioni delle stelle. Gli esperti di oroscopo dicono che il 2022 comincerà al meglio per questi 5 segni zodiacali che avranno magiche sorprese a Natale. Questi segni, ognuno a modo suo, riceveranno regali dal destino, ben più preziosi dei pacchetti trovati sotto l’albero. Così, cominceranno con il piede giusto il cammino nel nuovo anno.

Babbo Natale porterà buone nuove in particolare per 5 segni dello zodiaco, stando agli esperti di astrologia.

Il primo segno a ricevere un regalo speciale è l’Acquario. Questo segno potrebbe vedere arrivare una bella sorpresa in ambito finanziario. Potrebbe trattarsi di una promozione al lavoro, oppure di una cospicua mano dalla fortuna, se sta raccogliendo soldi per una giusta causa.

Anche il Toro raccoglierà i frutti di un anno di lavoro intenso. Anche per questo segno è in arrivo una sorpresa dal punto di vista lavorativo, che potrebbe concretizzarsi proprio sotto il periodo natalizio. Questa novità gli porterà maggiori responsabilità, ma anche più soddisfazioni e autostima.

Una nuova forza creativa investirà, invece, il segno dei Pesci. Questo è uno dei segni più sensibili e “artistici” di tutto lo zodiaco e il Natale gli porterà nuovi stimoli, da sfruttare nella carriera e nella vita.

Cambiamenti repentini ma fortunati per questi 2 segni

Il vento del cambiamento investirà infine la Bilancia e il Capricorno. Il primo segno avrà un Natale felice e pieno di vitalità, durante cui imparerà a guardare oltre i soliti limiti, pianificando un 2022 con i fiocchi. Possibile che arrivi un cambiamento inatteso, una nuova casa per esempio. Se dapprima arriverà un briciolo di paura, poi resterà solo l’emozione di una nuova avventura.

Il Capricorno, invece, vedrà finalmente cambiare il suo umore. L’inizio di dicembre, infatti, non è stato dei migliori per questo segno, che ha accusato stanchezza e malumore. Dopo una serie di delusioni, però, il Natale del Capricorno potrebbe riservare la sorpresa di una nuova vitalità. Se ben amministrata, può tramutarsi in energia per affrontare il nuovo anno da protagonista.

